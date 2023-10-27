КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Эстонский Орбан не получится даже из Хельме

Значительную часть избирателей EKRE действительно не очень беспокоит судьба Украины, но при этом к России они не только не испытывают ни малейшей симпатии, но и питают огромную антипатию, которую ничуть не притупляет их демонстративное презрение к «проекту единой Европы» и «европейским ценностям». Иными словам, от Мартина Хельме его избиратель ожидает по-орбановски брезгливого отношения к Евросоюзу, но в то же время - не комплиментов Путину, а проклятий в его адрес.

Избиратели EKRE тоже осознают российскую угрозу

Быть похожей в своей риторике на Роберта Фицо для EKRE в качестве партии премьер-министра было бы несколько проще, но и тут имеются определенные ограничения. Избирателям EKRE не нравится, что те деньги, которые Эстония тратит на поддержку Украины, тратятся не на них, их раздражает присутствие в общественном пространстве Эстонии большого количества украинских беженцев, благодаря чему русский язык в этом пространстве стал звучнее, да и украинскому языку в нем, они, мягко говоря, не рады; тем не менее, по большому счету, избиратель EKRE все-таки хотел бы не столько победы Украины, сколько поражения России, поэтому, по всей вероятности, совсем уж резкого заявления о сворачивании участия Эстонии в оказании военной помощи Украине этот избиратель услышать не хотел бы.