КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Эстонский Орбан не получится даже из Хельме

Премер-министр Венгрии недавно заявил о своей гордости за то, что его страна сохраняет прочные каналы связи с Российской Федерацией, новый премьер-министр Словакии объявил об отказе его страны от продолжения участия в военной поддержке Украины, сославшись на то, что, мол, так быстрее всего получится остановить войну. Упрочение лидерства EKRE в рейтинге эстонских партий заставляет задуматься о том, что и из Эстонии со временем может получиться если не прямой, то косвенный союзник Путина, но журналист Павел Соболев настаивает, что такой опасности нет.
Недавняя поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин, где он не только с видимым удовольствием обменялся перед телекамерами рукопожатием с Владимиром Путиным, но и позволил себе довольно глумливые высказывания в отношении Евросоюза, только укрепила представление о Венгрии как о главном нарушителе европейского единства и настоящем адвокате России в ЕС. В то же самое время первые публичные выступления нового премьер-министра Словакии дали четкий подтверждающий сигнал, что одиночество Венгрии как скептика в отношении необходимости поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию будет в Европейском союзе рассеяно, и у нее появится на соответствующих поприщах весьма словоохотоливый союзник.
В Эстонии тем временем обратило на себя внимание увеличение отрыва партии EKRE в рейтингах политических предпочтений избирателей от правящей Партии реформ. И хотя очевидно, что возглавить этот рейтинг и укрепить свое лидерство партии Мартина Хельме помогли не столько собственные заслуги, сколько череда скандалов с коалиционными партиями, из которых внешней политики касался всего один, невозможно игнорировать то обстоятельство, что руководители EKRE часто называют Венгрию единственной по-настоящему независимой страной в Европе, на которую, мол, стоит равняться и Эстонии, а на тему поддержки Украины часто говорят похожие на те вещи, что слышны сейчас из уст Роберта Фицо.
Таким образом, впечатляющие цифры текущей поддержки партии EKRE наводят на пугающую мысль, что и Эстония сейчас находится не так далеко от состояния, в каковом из нее получился бы пусть не откровенный, так латентный союзник России на международной арене. Конечно, перспектива проведения досрочных выборов в Рийгикогу сейчас рассматривается как абсолютно умозрительная, но бесконечные как «содержательные», так и коммуникационные ошибки, совершаемые новым эстонским правительством, позволяют предположить, что на волне разочарования в нем EKRE может триумфально выступить на выборах в парламент в 2027 году. Тем временем все больше военных экспертов и политологов высказывают мнение, что война в Украине может затянуться еще на много лет.
Это означает, что не получается считать фантастической ситуацию, при которой в условиях продолжающейся войны в Украине лицом Эстонии на международной арене станет политик, находящийся в определенной конфронтации с общеевропейской линией в поддержке Украины, ставшей жертвой российской агрессии. Также напрашивается вывод, что и настроения в эстонском обществе уже сейчас могут отражать доминирующий в нем запрос именно на такую внешнюю политику. Однако, к счастью, с легкостью находятся и противопоказания к тому, чтобы в официальной риторике Эстонии появились бы мотивы, прямо или косвенно совпадающие с кремлевскими интересами.
В Эстонии нет запроса на своего Орбана
Дело не только в том, что о популистских партиях часто говорится, что, превращаясь из оппозиционных партий в правящие, они существенно снижают градус своего радикализма и делают широкий шаг в сторону политмейнстрима. Куда существеннее, что сколько бы Мартин и Март Хельме ни восторгались тем, как себя ведет и как себя ставит в Европе Виктор Орбан, копировать его нынешние поведенческие паттерны и дублировать его сегодняшние идеи лидеры EKRE не смогут, поскольку если они так поступят, этого им не простят даже их самые стойкие сторонники.
Это довольно странно, но в качестве эквивалента Виктора Орбана в эстонских политических координатах проще представить, пожалуй, уже не EKRE, а находящегося под обвинением в тяжких преступлениях Айво Петерсона. Избирателям EKRE легко можно продать идею о том, что война между двумя славянскими народами никак не может быть войной эстонцев, но их никак невозможно было бы вдохновить выражением гордости за сохранение особых отношений с Россией и публичным выражением уважения Владимиру Путину во всех возможных формах.
Значительную часть избирателей EKRE действительно не очень беспокоит судьба Украины, но при этом к России они не только не испытывают ни малейшей симпатии, но и питают огромную антипатию, которую ничуть не притупляет их демонстративное презрение к «проекту единой Европы» и «европейским ценностям». Иными словам, от Мартина Хельме его избиратель ожидает по-орбановски брезгливого отношения к Евросоюзу, но в то же время - не комплиментов Путину, а проклятий в его адрес.
Избиратели EKRE тоже осознают российскую угрозу
Быть похожей в своей риторике на Роберта Фицо для EKRE в качестве партии премьер-министра было бы несколько проще, но и тут имеются определенные ограничения. Избирателям EKRE не нравится, что те деньги, которые Эстония тратит на поддержку Украины, тратятся не на них, их раздражает присутствие в общественном пространстве Эстонии большого количества украинских беженцев, благодаря чему русский язык в этом пространстве стал звучнее, да и украинскому языку в нем, они, мягко говоря, не рады; тем не менее, по большому счету, избиратель EKRE все-таки хотел бы не столько победы Украины, сколько поражения России, поэтому, по всей вероятности, совсем уж резкого заявления о сворачивании участия Эстонии в оказании военной помощи Украине этот избиратель услышать не хотел бы.
Этому избирателю хочется, чтобы Россия потерпела военное поражение, но одновременно ему не хотелось бы поддерживать Украину из своего кармана. Поэтому для него идеальна ситуация, в которой Эстония остается частью системы международной безопасности (к НАТО у сторонников EKRE накопилось куда меньше негатива, чем к ЕС), но при этом имеет в ней огромные права (и гарантии) и минимальные обязанности. Понятно, что необходимость хоть какого-то страхового взноса осознается и этим избирателем, так что такого вопиющего демарша, который позволил себе Фицо, объявивший о полном устранении Словакии из программ военной помощи Украине, избиратель EKRE от лидера партии не ждет.
В теории, наверное, ему можно было бы скормить и даже это, но Эстонию от Словакии и Венгрии отличает очень существенная особенность: Эстония не просто находится на одном континенте с Россией, но и граничит с ней. Инстинкт самосохранения никуда не исчезает, даже вялого ума сейчас достаточно для осознания того, что расчета на какие-то договоренности с Россией быть не может и нужно не искать диалога с ней, а отбивать у нее любую охоту сунуться к соседям, так что заходить настолько далеко, насколько заходят Виктор Орбан и Роберт Фицо, себе в Эстонии не может позволить - и не сможет впредь - даже Мартин Хельме.
Эстония не вступит в постыдный клуб
Очень часто в последнее время обращается внимание на парадоксальность и извращенность ситуации, в которой единственным другом Путина в современной Европе стала страна, всего несколько десятилетий назад - уже после Второй мировой войны - оказавшаяся перееханной гусеницами русских танков, под которыми погибло немалое количество людей; другим извращением такого рода казалась демонстративная дружба с Путиным Милоша Земана, недавнего президента Чехии, имеющей еще более свежий - в сравнении с венгерским - опыт (отчасти разделяемый как раз со Словакией) болезненного соприкосновения с русской кровожадностью (правда, эта дружба закончилась после 24 февраля 2022 года, и Земан зачислил своего уже бывшего друга в военные преступники). С каждой новой актуализацией перспектив EKRE взять в Эстонии власть в свои руки высказывается опасение, что эта аномальная тенденция может обогатиться и эстонским примером.
Пожалуй, если бы так впрямь произошло, то это представляло бы из себя пример особо сильного извращения, поскольку, в отличие от Чехии и Венгрии, Эстония более полувека провела не под гибридной, а под фактической оккупацией. Однако именно соседство Эстонии с Россией делает для Эстонии такой сценарий развития событий крайне маловероятным; даже на Мартина Хельме в качестве премьер-министра по описанным выше причинам эта географическая и историческая данность обязательно бы оказывала дисциплинирующее воздействие.