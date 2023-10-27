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«Тихий, но большой»: над Ласнамяэ заметили НЛО?

София Солдатенко
, репортер
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Дрон над Ласнамяэ. Фото иллюстративное.
Дрон над Ласнамяэ. Фото иллюстративное. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Житель Ласнамяэ утверждает, что наблюдал из своего окна огромный дрон. В Силах обороны заверили, что в это время никаких учений над таллиннским спальным районом не проводилось, а в Транспортном департаменте затруднились ответить, что это был за неопознанный летающий объект.

«Могли бы вы выяснить и написать, что за учения или что-то другое происходило в ночь с 20 на 21 октября в районе Ласнамяэ? Наблюдал пролетавший дрон над Ласнамяэ в районе улицы Юмера в 00.15. И дрон был очень большой и тихий. Шума не было, но размер не менее четырех метров. Хотелось бы узнать, что происходит?» - написал в редакцию Rus.Postimees Виктор.

Советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров заверил, что в ночь с пятницы на субботу, то есть с 20 на 21 октября

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