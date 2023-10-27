«Тихий, но большой»: над Ласнамяэ заметили НЛО?

«Могли бы вы выяснить и написать, что за учения или что-то другое происходило в ночь с 20 на 21 октября в районе Ласнамяэ? Наблюдал пролетавший дрон над Ласнамяэ в районе улицы Юмера в 00.15. И дрон был очень большой и тихий. Шума не было, но размер не менее четырех метров. Хотелось бы узнать, что происходит?» - написал в редакцию Rus.Postimees Виктор.