ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Официальный визит лидера ХАМАС в Россию - опасный знак и для Украины

США нанесли довольно символический воздушный удар по позициям поддерживаемых Ираном группировок на востоке Сирии. По заявлению министра обороны Соединенных Штатов, США не хотят ввязываться в военные действия на Ближнем Востоке, однако этот воздушный удар является предупреждением о том, что в случае нападения на американские войска будет применена сила.
Предупреждение было адресовано Ирану, и, конечно, Иран знает, что США способны нанести разрушительные удары. Тем не менее, можно предполагать, что ракетные удары или удары беспилотников по американским базам будут продолжены, но с учетом того, что следует избегать масштабной конфронтации, которая может спровоцировать жесткий ответ США.
Два дня назад министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская ПВО сбила две ракеты ATACMS в Луганской области. Сейчас в СМИ появилась информация о том, что ракеты возможно уничтожили несколько пусковых установок, входящих в состав С-400, главных зенитно-ракетных комплексов ПВО. Представление откровенной лжи на таком высоком уровне гораздо хуже, чем замалчивание события, и очень плохо сказывается на моральном состоянии российских военнослужащих, находящихся в этом районе.
Сегодня ночью российская армия атаковала южные районы Украины шестью иранскими беспилотниками, пять из которых были сбиты украинскими ПВО. Однако один из беспилотников поразил какой-то инфраструктурный объект, о котором Украина пока не сообщает подробностей.
Интенсивность атак российской армии за последние два дня значительно снизилась, соответственно, несколько сократились и потери. Особенно бросается в глаза сокращение использования бронетехники в наступательных операциях. Дождливая погода также в некоторой степени способствовала снижению интенсивности атак.