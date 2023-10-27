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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Официальный визит лидера ХАМАС в Россию - опасный знак и для Украины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Сектор Газа.
Сектор Газа. Фото: Ronaldo Schemidt
  • Подтверждена гибель нескольких командиров ХАМАС
  • Сегодня ночью неизвестная пока ракета упала на жилой квартал в египетском городе Таба
  • США нанесли воздушный удар по позициям поддерживаемых Ираном группировок на востоке Сирии

Представитель МИД Израиля в своем заявлении предупредил, что подобные контакты с ХАМАС равносильны поддержке терроризма, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В своем заявлении Министерство иностранных дел РФ представило это как попытку России договориться об освобождении иностранных заложников, удерживаемых ХАМАС. Это, конечно, не обязательно ложь, но явная попытка представить Россию в качестве влиятельного игрока в ближневосточном процессе и выйти из дипломатической изоляции.

Рано или поздно, если России удастся закрепиться в ближневосточном пространстве, она найдет возможность связать тот или иной момент этого процесса с украинской проблематикой. В своем заявлении представитель МИД Израиля предупредил, что подобные встречи с ХАМАСом равносильны поддержке терроризма.

Совместная операция ХАМАС и России по оказанию влияния приурочена к тому моменту, когда на Израиль оказывается сильное давление с целью приостановить наземное вторжение до разрешения ситуации с заложниками. Вчера утром Израиль провел впечатляющий наземный рейд в северной части сектора Газа, продемонстрировав по телевидению свои намерения и возможности. Однако, судя по всему, этот рейд не привел к каким-либо решающим или значительным последствиям.

Израиль продолжает наносить воздушные удары

В связи с этим ракетные обстрелы Израиля стали менее частыми. Подтверждена гибель нескольких командиров ХАМАСа, однако полностью подавить террористическую группировку таким образом сложно.

Сегодня ночью ракета пока неустановленного происхождения поразила жилой квартал в египетском городе Таба. Помимо разрушений, есть жертвы. Инцидент очень серьезный, и, как и следовало ожидать, некоторые СМИ стали связывать его с Израилем. Поскольку Таба находится в 200 км от Газы, нет никаких оснований обвинять Израиль без весомых доказательств. Сам Египет не спешит с выводами, заявив, что собирает доказательства и примет ответные меры в отношении нападавшего. Подобные инциденты представляют наибольшую опасность для эскалации военных действий на Ближнем Востоке.

США нанесли довольно символический воздушный удар по позициям поддерживаемых Ираном группировок на востоке Сирии. По заявлению министра обороны Соединенных Штатов, США не хотят ввязываться в военные действия на Ближнем Востоке, однако этот воздушный удар является предупреждением о том, что в случае нападения на американские войска будет применена сила.

Предупреждение было адресовано Ирану, и, конечно, Иран знает, что США способны нанести разрушительные удары. Тем не менее, можно предполагать, что ракетные удары или удары беспилотников по американским базам будут продолжены, но с учетом того, что следует избегать масштабной конфронтации, которая может спровоцировать жесткий ответ США.

Ложь Шойгу

Два дня назад министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская ПВО сбила две ракеты ATACMS в Луганской области. Сейчас в СМИ появилась информация о том, что ракеты возможно уничтожили несколько пусковых установок, входящих в состав С-400, главных зенитно-ракетных комплексов ПВО. Представление откровенной лжи на таком высоком уровне гораздо хуже, чем замалчивание события, и очень плохо сказывается на моральном состоянии российских военнослужащих, находящихся в этом районе.

Сегодня ночью российская армия атаковала южные районы Украины шестью иранскими беспилотниками, пять из которых были сбиты украинскими ПВО. Однако один из беспилотников поразил какой-то инфраструктурный объект, о котором Украина пока не сообщает подробностей.

Интенсивность атак российской армии за последние два дня значительно снизилась, соответственно, несколько сократились и потери. Особенно бросается в глаза сокращение использования бронетехники в наступательных операциях. Дождливая погода также в некоторой степени способствовала снижению интенсивности атак.

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