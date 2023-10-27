ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Официальный визит лидера ХАМАС в Россию - опасный знак и для Украины

В своем заявлении Министерство иностранных дел РФ представило это как попытку России договориться об освобождении иностранных заложников, удерживаемых ХАМАС. Это, конечно, не обязательно ложь, но явная попытка представить Россию в качестве влиятельного игрока в ближневосточном процессе и выйти из дипломатической изоляции.

Рано или поздно, если России удастся закрепиться в ближневосточном пространстве, она найдет возможность связать тот или иной момент этого процесса с украинской проблематикой. В своем заявлении представитель МИД Израиля предупредил, что подобные встречи с ХАМАСом равносильны поддержке терроризма.

Совместная операция ХАМАС и России по оказанию влияния приурочена к тому моменту, когда на Израиль оказывается сильное давление с целью приостановить наземное вторжение до разрешения ситуации с заложниками. Вчера утром Израиль провел впечатляющий наземный рейд в северной части сектора Газа, продемонстрировав по телевидению свои намерения и возможности. Однако, судя по всему, этот рейд не привел к каким-либо решающим или значительным последствиям.

Израиль продолжает наносить воздушные удары

В связи с этим ракетные обстрелы Израиля стали менее частыми. Подтверждена гибель нескольких командиров ХАМАСа, однако полностью подавить террористическую группировку таким образом сложно.