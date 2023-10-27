Фото с места происшествия ⟩ Трагическое ДТП: водитель грузовика скончался на месте

В 9.54 в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Раэ на Суур-Сыямяэ грузовик Scania выехал за пределы своей полосы движения, вылетел в кювет и перевернулся на бок. Следовавший за попавшим в ДТП грузовиком водитель другого грузовика остановился и, увидев, что попавшему в аварию водителю необходима первая помощь, немедленно сообщил в Центр тревоги и начал реанимационные мероприятия. К сожалению, несмотря на его усилия, усилия полицейских и сотрудников скорой помощи, 53-летний мужчина скончался на месте.