Сегодня, 27 октября, утром в Харьюмаа грузовик вылетел в кювет, 53-летний водитель скончался на месте.
Фото с места происшествия ⟩ Трагическое ДТП: водитель грузовика скончался на месте
В 9.54 в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Раэ на Суур-Сыямяэ грузовик Scania выехал за пределы своей полосы движения, вылетел в кювет и перевернулся на бок. Следовавший за попавшим в ДТП грузовиком водитель другого грузовика остановился и, увидев, что попавшему в аварию водителю необходима первая помощь, немедленно сообщил в Центр тревоги и начал реанимационные мероприятия. К сожалению, несмотря на его усилия, усилия полицейских и сотрудников скорой помощи, 53-летний мужчина скончался на месте.
По словам дежурного руководителя патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Сандера Лейнберга, на данный момент неизвестно, почему произошла авария, а точная причина смерти водителя будет установлена в ходе вскрытии.
«Хотя авария закончилась трагически, мы все равно благодарим водителя, который, увидев ДТП, не проехал просто мимо, а сразу же смело отправился оказывать помощь», - поблагодарил полицейский.
Авария произошла на прямом участке дороги, где дорожные условия хорошие, а максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.