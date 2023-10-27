Круговорот сплетен: Кремль озадачен постоянными слухами о смерти Путина

Вчера вечером Telegram-канал сообщил, что глава российского государства скончался в 20:42 по московскому времени, когда врачи пытались привести его в чувство. Канал также сообщил, что врачи оцепили комнату, где находится тело Путина, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ведет переговоры о возможности назначения преемника.

Этот же канал уже давно утверждает, что Путин болен неизлечимой формой рака.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был вынужден пойти на чрезвычайный шаг и в заявлении государственному информационному агентству РИА «Новости» опровергнуть слухи о смерти Путина. Песков назвал эти утверждения абсурдной клеветой.

Ранее на этой неделе Песков опроверг слухи о том, что в минувшие выходные у Путина случился сердечный приступ. Он также попытался опровергнуть слухи о том, что авторитарный президент использует двойников, пишет британский таблоид Daily Mail.

Предполагается, что финансирование канала Telegram, распространявшего слухи о состоянии здоровья Путина, связано с лицами, которые когда-то были близки к Путину, но теперь утратили влияние. Говорилось также о том, что к этому могут быть причастны некоторые сотрудники военной разведки ГРУ.

Газета Mirror утверждает, что каналом может руководить бывший генерал-лейтенант российской армии, известный под псевдонимом Виктор Михайлович.

Помимо прочего, в Telegram-канале утверждается, что 72-летний секретарь Совета безопасности Патрушев является главным кандидатом на пост преемника Путина, но есть вероятность, что он хотел бы передать власть в России своему сыну, 46-летнему министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.