Кремль был вынужден пойти на чрезвычайный шаг и опровергнуть появившиеся вчера вечером в социальных сетях утверждения о том, что 71-летний президент Владимир Путин умер в своем особняке на Валдае и что в стране готовится переворот с целью назначения его преемника.
Круговорот сплетен: Кремль озадачен постоянными слухами о смерти Путина
Вчера вечером Telegram-канал сообщил, что глава российского государства скончался в 20:42 по московскому времени, когда врачи пытались привести его в чувство. Канал также сообщил, что врачи оцепили комнату, где находится тело Путина, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ведет переговоры о возможности назначения преемника.
Этот же канал уже давно утверждает, что Путин болен неизлечимой формой рака.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был вынужден пойти на чрезвычайный шаг и в заявлении государственному информационному агентству РИА «Новости» опровергнуть слухи о смерти Путина. Песков назвал эти утверждения абсурдной клеветой.
Ранее на этой неделе Песков опроверг слухи о том, что в минувшие выходные у Путина случился сердечный приступ. Он также попытался опровергнуть слухи о том, что авторитарный президент использует двойников, пишет британский таблоид Daily Mail.
Предполагается, что финансирование канала Telegram, распространявшего слухи о состоянии здоровья Путина, связано с лицами, которые когда-то были близки к Путину, но теперь утратили влияние. Говорилось также о том, что к этому могут быть причастны некоторые сотрудники военной разведки ГРУ.
Газета Mirror утверждает, что каналом может руководить бывший генерал-лейтенант российской армии, известный под псевдонимом Виктор Михайлович.
Помимо прочего, в Telegram-канале утверждается, что 72-летний секретарь Совета безопасности Патрушев является главным кандидатом на пост преемника Путина, но есть вероятность, что он хотел бы передать власть в России своему сыну, 46-летнему министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
По сообщениям, Путин планирует на следующей неделе объявить о том, что будет баллотироваться на президентских выборах в следующем году на очередной шестилетний срок в качестве главы государства, сообщает The Sun.