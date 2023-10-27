После закрытия спасательной команды Копли, другие столичные команды станут сильнее

Спасательному департаменту грозит сокращение бюджета в 2024 году на 727 002 евро. После тщательного анализа и долгих переговоров было принято решение закрыть спасательную команду Копли. Министерство внутренних дел выделило Спасательному департаменту 250 000 евро на уменьшение последствий общего сокращения.

«На 250 000 евро, выделенных Министерством внутренних дел, мы создадим 8 служебных должностей в командах Кесклинн и Лиллекюла, чтобы поддерживать качественные спасательные возможности в Таллинне, - сказал руководитель Северного спасательного центра Марко Рюу. - Всем спасателям Коплиской команды мы предлагаем новые служебные должности в других командах - большинство из них в Таллинне и Харьюмаа. Нашим приоритетом является высокий уровень спасательных возможностей. По всему району Копли спасательная помощь будет прибывать в течение 15 минут».

Марко Рюу добавил, что после закрытия спасательной команды Копли Спасательный департамент хочет поддержать местное сообщество в вопросах профилактики и информирования о безопасности и, если возможно, создать команду добровольцев.