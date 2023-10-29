«В договоре о поставке вакцины было написано: долгосрочное влияние неизвестно, риски неизвестны, угрозы неизвестны», – поделился в передаче «Своя правда» полученной информацией присяжный адвокат Пауль Керес.
Присяжный адвокат Пауль Керес: то, что я вычитал в договоре поставки вакцины от коронавируса, было ужасно
Юрист объяснил, что его испугал пункт договора, в котором было сказано, что если человек обратится в суд с претензией к производителю вакцины, а производитель проиграет, то государство должно будет компенсировать эти расходы: «А это значит, что у государства очень слабая мотивация помогать людям в востребовании компенсаций».
Второй момент, который привлек внимание присяжного адвоката, заключался в том, что государство должно сотрудничать с производителем вакцин, а не с человеком, который понес ущерб: «Такая система компенсации ущерба от вакцины, которая была разработана, тоже активно критиковалась, поскольку необходимо создать конкретную связь между вакциной и возникшими ущербом для здоровья. Что очень сложно, если вообще не невозможно».
Какие еще ошибки были допущены во время пандемии, а что было сделано правильно и спасло тысячи жизней? Об этом и много другом будут говорить и спорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 октября, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.