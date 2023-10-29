Присяжный адвокат Пауль Керес: то, что я вычитал в договоре поставки вакцины от коронавируса, было ужасно

Юрист объяснил, что его испугал пункт договора, в котором было сказано, что если человек обратится в суд с претензией к производителю вакцины, а производитель проиграет, то государство должно будет компенсировать эти расходы: «А это значит, что у государства очень слабая мотивация помогать людям в востребовании компенсаций».

Второй момент, который привлек внимание присяжного адвоката, заключался в том, что государство должно сотрудничать с производителем вакцин, а не с человеком, который понес ущерб: «Такая система компенсации ущерба от вакцины, которая была разработана, тоже активно критиковалась, поскольку необходимо создать конкретную связь между вакциной и возникшими ущербом для здоровья. Что очень сложно, если вообще не невозможно».