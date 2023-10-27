ПОПЫТКА ЗАПУТАТЬ ⟩ На спутниковых снимках обнаружены нарисованные истребители

На снимках аналитик обнаружил несколько истребителей, в том числе четыре СУ-24/30/34, а также четыре МиГ-31, которые в определенной модификации могут быть оборудованы «Кинжалами». Еще в двух случаях модель самолета определить не удалось, однако MT Anderson полагает, что это были СУ-27.

Помимо этого, аналитик заметил на стоянке еще четыре нарисованные МиГ-31. Выявить их удалось по отсутствию теней.

🇷🇺BELBEK AIR BASE🇷🇺

0.5M📷 from 26 Oct 2023. A couple of things to note⬇️

- Various fighter/attack aircraft visible: Su-27/30/34? | 4x Mig-31

- Additional 4x Mig-31 painted on the flight line, notice the distinct lack of shadows

- RU AF using hangars to hide/protect aircraft pic.twitter.com/Zeed9hDdLB — MT Anderson (@MT_Anderson) October 26, 2023

В начале октября нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95 обнаружили на спутниковых снимках аэродрома Энгельс в Саратовской области. Проект The War Zone объяснил, что российские военные таким образом, вероятно, пытаются представить на спутниковых снимках неверную информацию о находящихся на аэродроме самолетах. Однако, отметили эксперты, современные системы наблюдения в состоянии отличить двухмерные изображения от трехмерных.