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ПОПЫТКА ЗАПУТАТЬ ⟩ На спутниковых снимках обнаружены нарисованные истребители

Meduza.io
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На спутниковых снимках видно, что на главной базе бомбардировщиков - авиабазе Энгельс, известной также как Энгельс-2, - Россия раскрашивает силуэты стратегических бомбардировщиков.
На спутниковых снимках видно, что на главной базе бомбардировщиков - авиабазе Энгельс, известной также как Энгельс-2, - Россия раскрашивает силуэты стратегических бомбардировщиков. Фото: Clash Report/"Twitter"

На спутниковых снимках аэродрома Бельбек в аннексированном Севастополе обнаружили нарисованные истребители. На снимки, сделанные Planet Labs утром 26 октября, обратил внимание OSINT-аналитик MT Anderson.

На снимках аналитик обнаружил несколько истребителей, в том числе четыре СУ-24/30/34, а также четыре МиГ-31, которые в определенной модификации могут быть оборудованы «Кинжалами». Еще в двух случаях модель самолета определить не удалось, однако MT Anderson полагает, что это были СУ-27.

Помимо этого, аналитик заметил на стоянке еще четыре нарисованные МиГ-31. Выявить их удалось по отсутствию теней.

В начале октября нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95 обнаружили на спутниковых снимках аэродрома Энгельс в Саратовской области. Проект The War Zone объяснил, что российские военные таким образом, вероятно, пытаются представить на спутниковых снимках неверную информацию о находящихся на аэродроме самолетах. Однако, отметили эксперты, современные системы наблюдения в состоянии отличить двухмерные изображения от трехмерных.

Как отмечает проект The War Zone, возможно, речь идет о макетах, но, так как на снимках они вообще не отбрасывают тени, то, скорее всего, самолеты просто нарисовали на стоянке аэродрома. При этом, судя по проработке деталей, работа над одним из рисунков в момент, когда был сделан спутниковый снимок, уже была закончена, а второй еще не доделали.

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