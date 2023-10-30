Танель Кийк: система компенсаций вреда здоровья от вакцин слишком бюрократичная и жесткая

К середине октября в Кассу здоровья поступило около 1700 ходатайств о возмещении ущерба, возникшего в результате введения вакцины от коронавируса. Положительный ответ и выплаты получили лишь около 70 человек. Почему так мало и в чем смысл созданного в государстве фонда? Этот вопрос в передаче «Своя правда» был задан бывшему министру здравоохранения Танелю Кийку, создававшему в свое время эту систему.
«Я занимаю ту же позицию – система назначения компенсации применяется слишком консервативно. Та планка, после которой компенсация назначается, задрана очень высоко, – ответил Кийк. – Все сомнения нужно трактовать в пользу пациента. Это не должно происходить так, что пациент должен проводить какую-то научную работу. Сейчас мы видим, что система слишком бюрократичная и жесткая. В ней нет гибкости».
Он считает, что сейчас, когда фонд только начал свою работу, нужно проводить анализ, думать, как ее улучшить и, при необходимости, вносить поправки в законы.
Какие еще ошибки были допущены во время пандемии, а что было сделано правильно и спасло тысячи жизней? Об этом и много другом будут говорить и спорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 октября, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.