Танель Кийк: система компенсаций вреда здоровья от вакцин слишком бюрократичная и жесткая

«Я занимаю ту же позицию – система назначения компенсации применяется слишком консервативно. Та планка, после которой компенсация назначается, задрана очень высоко, – ответил Кийк. – Все сомнения нужно трактовать в пользу пациента. Это не должно происходить так, что пациент должен проводить какую-то научную работу. Сейчас мы видим, что система слишком бюрократичная и жесткая. В ней нет гибкости».

Он считает, что сейчас, когда фонд только начал свою работу, нужно проводить анализ, думать, как ее улучшить и, при необходимости, вносить поправки в законы.