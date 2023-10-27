ИЛЬМАР РААГ ⟩ ХАМАС не должен победить!

Позиция Эстонии должна основываться на следующих положениях:

1. Заключить мир с ХАМАС возможно только при условии, что он признает право Израиля на существование и откажется от идеологии вооруженной борьбы.

ХАМАС - теократическая организация, которая, по сути, устроила военный переворот в 2007 году и захватила единоличную власть в секторе Газа. У ХАМАС нет демократического мандата представлять палестинцев. Каково наше моральное оправдание переговорам с организацией, которая узурпировала власть, чей устав позволяет ей продолжать организовывать вооруженные нападения на другую страну и которая жестоко подавляет инакомыслие на своей территории? Пока это остается возможным, нельзя уступать требованиям террористов.

2. Эстония признает право палестинцев на самоопределение, но считает своими партнерами демократически избранную Палестинскую администрацию и организации, идеология которых отдает приоритет переговорам и мирному процессу.

3. Возникшая в результате нападения ХАМАС ситуация не только потенциально опасна для населения Газы, также необходимо принять во внимание возможность того, что группы, созданные на основе идеологии исламистского джихада, хотят эскалации конфликта и намерены осуществить давно проповедуемое ими уничтожение Израиля. Нынешнее поспешное прекращение огня, которое позволило бы ХАМАС праздновать победу в его противодействии Израилю, только придает смелости международному джихадистскому движению.