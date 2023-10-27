Недавнее письмо 134 эстонцев с призывом к немедленному прекращению военной деятельности в секторе Газа основано на гуманистической доброй воле, но, к сожалению, также и на принятии желаемого за действительное и на недостаточном анализе, пишет эксперт по стратегическим коммуникациям Ильмар Рааг (Партия правых).
ИЛЬМАР РААГ ⟩ ХАМАС не должен победить!
Позиция Эстонии должна основываться на следующих положениях:
1. Заключить мир с ХАМАС возможно только при условии, что он признает право Израиля на существование и откажется от идеологии вооруженной борьбы.
ХАМАС - теократическая организация, которая, по сути, устроила военный переворот в 2007 году и захватила единоличную власть в секторе Газа. У ХАМАС нет демократического мандата представлять палестинцев. Каково наше моральное оправдание переговорам с организацией, которая узурпировала власть, чей устав позволяет ей продолжать организовывать вооруженные нападения на другую страну и которая жестоко подавляет инакомыслие на своей территории? Пока это остается возможным, нельзя уступать требованиям террористов.
2. Эстония признает право палестинцев на самоопределение, но считает своими партнерами демократически избранную Палестинскую администрацию и организации, идеология которых отдает приоритет переговорам и мирному процессу.
3. Возникшая в результате нападения ХАМАС ситуация не только потенциально опасна для населения Газы, также необходимо принять во внимание возможность того, что группы, созданные на основе идеологии исламистского джихада, хотят эскалации конфликта и намерены осуществить давно проповедуемое ими уничтожение Израиля. Нынешнее поспешное прекращение огня, которое позволило бы ХАМАС праздновать победу в его противодействии Израилю, только придает смелости международному джихадистскому движению.
4. Городские бои в секторе Газа в любом случае будут влечь за собой жертвы, даже несмотря на то, что Израиль заранее предупреждает о своих операциях. Но точно так же и нападения ХАМАС и «Хезболлы» на Израиль будут становиться все более и более смертоносными, если Иран и другие крупные страны будут выступать их спонсорами и снабженцами.
Внимание Эстонии по-прежнему приковано к Украине и к нашему собственному региону. Наши шансы повлиять на ситуацию в Газе невелики.
В этой ситуации риторика Эстонии может быть немного грубоватой, но неизбежно именно такой:
1. Эстония признает право Израиля на самооборону и считает уничтожение ХАМАС законной целью. Эстония надеется, что Израиль максимально учтет правила ведения боев, которые щадят мирное население.
2. Все потенциальные задокументированные военные преступления, совершенные Израилем, должны быть наказаны, как мы требуем этого в случае других стран (например, России или Украины).
3. Эстония не поддерживает повальный прием беженцев из Газы в нашей стране, поскольку, по данным различных исследований, поддержка ХАМАС жителями Газы достигла 30-50 процентов. Эстония не может принять людей, которые в прошлом активно поддерживали античеловеческие режимы или идеологии. Эстония может принять палестинцев из Газы в качестве беженцев, если они смогут доказать свою борьбу с ХАМАС или с другими исламистскими движениями, и если им будет угрожать их собственное автократическое правительство.
4. Эстония готова предоставить Египту гуманитарную помощь, если Египет примет беженцев из сектора Газа.
5. Эстония признает Палестинскую национальную администрацию своим партнером по направлению гуманитарной помощи и сотрудничеству в целях развития.
6. Поддержка Украины остается приоритетом для инструментов внешней политики Эстонии.