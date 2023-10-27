Эстонский спортсмен завоевал пятое место на серьезном турнире и продолжил борьбу за путевку на ОИ

На турнире эстонец победил четырех соперников подряд, в том числе бронзового призера Олимпийских игр Криштиана Тота из Венгрии в четвертьфинале. В полуфинале он уступил экс-чемпиону мира Неманье Майдову из Сербии, а в матче за бронзовую медаль - грузину Георгию Джабниашвили.