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Эстонский спортсмен завоевал пятое место на серьезном турнире и продолжил борьбу за путевку на ОИ

rus.postimees.ee
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Клен-Кристофер Кальюлайд.
Клен-Кристофер Кальюлайд. Фото: Facebook/Judoliit

Клен-Кристофер Кальюлайд занял пятое место на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, сообщает Rus.ERR.

На турнире эстонец победил четырех соперников подряд, в том числе бронзового призера Олимпийских игр Криштиана Тота из Венгрии в четвертьфинале. В полуфинале он уступил экс-чемпиону мира Неманье Майдову из Сербии, а в матче за бронзовую медаль - грузину Георгию Джабниашвили.

Однако за свое пятое место Кальюлайд получил ценные олимпийские очки, сохраняя шансы на завоевание путевки на Олимпиаду в Париж.

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