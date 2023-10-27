На месте проработавшего 15 лет ночного клуба в центре Таллинна появится высотка

Место расположено в Таллинне в районе высоток Маакри. Сегодня этот объект и прилегающая к нему территория отрезаны от центра города, превратившись в уединенное место, куда городским жителям нет прямой причины приезжать. Решение, предлагаемое на конкурс, должно принести в сердце города постоянных жителей, жизнь и свет.