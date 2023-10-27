Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

На месте проработавшего 15 лет ночного клуба в центре Таллинна появится высотка

PM Majandus
Facebook
Comments
Ночной клуб Cathouse.
Ночной клуб Cathouse. Фото: Vallo Kruuser

Девелопер Elon OÜ объявил международный конкурс на лучший архитектурный проект жилого высотного здания в центре Таллинна по адресу Тартуское шоссе, 17. Раньше там находился магазин «Турист», а сейчас - ночной клуб Cathouse.

Место расположено в Таллинне в районе высоток Маакри. Сегодня этот объект и прилегающая к нему территория отрезаны от центра города, превратившись в уединенное место, куда городским жителям нет прямой причины приезжать. Решение, предлагаемое на конкурс, должно принести в сердце города постоянных жителей, жизнь и свет.

«Жилое пространство - необходимое условие функционирования города, - сказал член жюри конкурса, бывший руководитель Союза эстонских архитекторов Улар Марк, отметив положительное влияние будущей высотки на ближайшие окрестности. - Жителям центра города и района Маакри крайне необходимо поддерживать баланс в использовании городского пространства», - пояснил он.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх