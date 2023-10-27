Фото ⟩ В Риге пойман один из крупнейших наркоторговцев Латвии

Сотрудники Государственной полиции задержали одного из самых крупных латвийских наркоторговцев, пишет Rus.Tvnet.
Как сообщили в полиции, мужчина был задержан во время погони в столичном микрорайоне Плявниеки.
В октябре было начато уголовное дело по факту продажи в Риге наркотических и психотропных веществ в крупных размерах, и полиции было известно, что наркотики распространяет один из самых известных в Латвии наркоторговцев.
В октябре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1974 года рождения в момент совершения преступления, когда он выносил наркотические вещества из своего тайника в Плявниеках.
Задержание не обошлось без инцидента - заметив полицейских, мужчина попытался скрыться на своем автомобиле, но стражи порядка преградили ему путь с помощью полицейской машины. Поняв, что скрыться не удастся, мужчина выскочил из машины и пытался убежать, но полицейские его задержали.
В ходе обысков по разным адресам, в том числе конспиративным, по месту жительства наркодилера и в автомобилях было обнаружено и изъято около 52 кг марихуаны, полкилограмма кокаина, 10 литров оксибутерата, 2000 таблеток МДМА и около 50 г амфетамина.
Общая стоимость изъятых веществ на нелегальном рынке может составить от 500 000 до 800 000 евро.
Также были изъяты BMW X5 2020 года выпуска, микроавтобус Renault Trafic и почти три тысячи евро наличными, которые, скорее всего, были получены преступным путем.
«Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что этот человек продавал наркотики своим клиентам в больших количествах - начиная с килограмма, если речь идет о марихуане, - и у него был широкий круг клиентов», - сказал начальник 1-го отдела 4-го бюро управления уголовной полиции Рижского регионального управления Госполиции Андрей Маслов.
Задержанный уже имеет различные судимости. В качестве меры пресечения к задержанному применен арест. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.