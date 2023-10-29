Наверное, я не единственный человек на свете, который при виде Toyota Pius завадавался вопросом: почему люди покупают этот странный автомобиль? Да, все мы помним, что красота – в глазах смотрящего. И в случае с некоторыми машинами смотреть нужно только с определенных ракурсов, чтобы это самую красоту разглядеть. До сегодняшнего дня с Prius это никогда не работало.

Нет, ну правда, многие ли обладатели Prius предыдущих поколений могут объяснить свой выбор, например, запоминающимся или потрясающим дизайном? Наверное, на родине марки – в Японии – найдутся и такие, но с самых первых дней выпуска выбор в пользу этой модели Toyota, очевидно, делался по иным причинам.