На PÖFF покажут 18 фильмов целиком или частично на русском языке, 11 фильмов с русскими субтитрами.

Фестиваль начнется уже 3 ноября, на неделю раньше обычного. Основная программа PÖFF включает пять конкурсных и 16 специальных программ, в том числе 51 мировую и 24 международные премьеры.

В течение фестиваля будет показано 236 полнометражных и 292 короткометражных фильма из 73 стран.

В Таллинн приедут более тысячи гостей со всего мира, среди которых такие известные имена как Йос Стеллинг, Трине Дюрхольм и Дейл Дикки.

Можно будет увидеть работы, отмеченные призами самых известных фестивалей мира, в том числе фильм Жюстин Трие «Анатомия падения» , получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, и фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» , получивший «Золотого льва» в Венеции. Также запланированы такие фавориты фестиваля, как «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Прекрасные дни» Вима Вендерса или «Великая ирония» Вуди Аллена.

18 фильмов из программы PÖFF были представлены на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

27-й PÖFF традиционно откроется фильмом из фокусной страны фестиваля, которой в этом году стала бывшая Югославия, то есть сразу несколько стран, это Сербия, Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония.