Postimees в Израиле ⟩ Спасатель домашних животных: «Перепуганных и агрессивных собак мы руками с цепи снимали. Было страшно»

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября принесло страдания не только людям. В расстрелянных кибуцах и эвакуированных пустых городах остались тысячи собак, кошек, кроликов и прочих домашних любимцев, о которых некому больше заботиться. Их спасение взяли на себя волонтеры, но в нынешних условиях это очень непростая задача.

Геннадий Нижник занимается бездомными животными с детства. Еще будучи ребенком, он подбирал брошенных собак в родном Львове (Украина) и пристраивал их в семьи. В Израиле он подбирал их уже преимущественно на территории Палестинской автономии.

«Я гид, археолог, поэтому часто там бывал. Подбирал собак, лечил их, делал прививки, оформлял документы на них и через Фейсбук отдавал, - рассказал Нижник. - В Украину ездил три раза. Занимался этим собирал пожертвования, покупал генераторы, лекарства, отправлял в зону боев. А сейчас и далеко ездить не надо».

22.10.2023, Иерусалим, Израиль. Геннадий Нижник со своими собаками. Фото: Madis Veltman

Еще недавно у Геннадия было три собаки, одну он отдал перед войной. Собака была спасена от побоев и издевательств. В посте в Facebook Геннадий написал: «Пёс Шмиль (Самуил) нашел своего нового хозяина Ихиеля. Шмиль был подобран у могилы пророка, которому он и обязан своим именем и маркетинговой стратегией своего усыновления. Я верю в связь места и найденной собаки. Пес совершенно точно перенес издевательства. Видимо, от детей из местной арабской деревни, так как при виде детворы его парализовал ужас, и он начинал дико орать. За неделю моя соседская детвора его морально восстановила, а я подлечил. На Фото Таммуз со слезами прощается со Шмилем».

Таммуз со слезами прощается со Шмилем. Фото: Частный архив

Тысячи домашних животных оказались на улице