Postimees в Израиле ⟩ Спасатель домашних животных: «Перепуганных и агрессивных собак мы руками с цепи снимали. Было страшно»

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября принесло страдания не только людям. В расстрелянных кибуцах и эвакуированных пустых городах остались тысячи собак, кошек, кроликов и прочих домашних любимцев, о которых некому больше заботиться. Их спасение взяли на себя волонтеры, но в нынешних условиях это очень непростая задача.
Геннадий Нижник занимается бездомными животными с детства. Еще будучи ребенком, он подбирал брошенных собак в родном Львове (Украина) и пристраивал их в семьи. В Израиле он подбирал их уже преимущественно на территории Палестинской автономии.
«Я гид, археолог, поэтому часто там бывал. Подбирал собак, лечил их, делал прививки, оформлял документы на них и через Фейсбук отдавал, - рассказал Нижник. - В Украину ездил три раза. Занимался этим собирал пожертвования, покупал генераторы, лекарства, отправлял в зону боев. А сейчас и далеко ездить не надо».
Еще недавно у Геннадия было три собаки, одну он отдал перед войной. Собака была спасена от побоев и издевательств. В посте в Facebook Геннадий написал: «Пёс Шмиль (Самуил) нашел своего нового хозяина Ихиеля. Шмиль был подобран у могилы пророка, которому он и обязан своим именем и маркетинговой стратегией своего усыновления. Я верю в связь места и найденной собаки. Пес совершенно точно перенес издевательства. Видимо, от детей из местной арабской деревни, так как при виде детворы его парализовал ужас, и он начинал дико орать. За неделю моя соседская детвора его морально восстановила, а я подлечил. На Фото Таммуз со слезами прощается со Шмилем».
Тысячи домашних животных оказались на улице
Сейчас в Израиле перемещается огромное количество людей. Многие из них находятся в сильном стрессе, а то и в панике. Из-за этого остается много беспризорных животных: чьих-то хозяев убили, чьи-то хозяева бежали из-под обстрелов, потом вернуться не смогли, так как военные уже туда не пропускали. По словам Нижника, бывает и такое, что собаку отдавали люди, которые от страха и стресса перестали выходить из дома.