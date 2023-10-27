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Полиция: пропавший в Таллинне 26-летний Борис найден

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Elmo Riig

В пятницу, 27 октября, полиция просила помощи в поисках 26-летнего Бориса, пропавшего в Таллинне. 

В среду вечером Борис ушел из своего дома в центре города в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильный телефон пропавшего был выключен.

Сегодня, 29 октября, в полицию сообщили, что Борис вернулся домой и с ним все в порядке. 

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