Полиция: пропавший в Таллинне 26-летний Борис найден

Rus.Postimees.eeЭстонияПолиция: пропавший в Таллинне 26-летний Борис найденrus.postimees.ee29 октября 2023, 14:33FacebookCommentsПолиция. Фото: Elmo RiigВ пятницу, 27 октября, полиция просила помощи в поисках 26-летнего Бориса, пропавшего в Таллинне. В среду вечером Борис ушел из своего дома в центре города в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильный телефон пропавшего был выключен.Сегодня, 29 октября, в полицию сообщили, что Борис вернулся домой и с ним все в порядке. FacebookCommentsКлючевые слова полицияPPAвиймсипропал человекцентр города Pекомендуем