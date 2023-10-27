ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в поисках 26-летнего Бориса

Полиция обращается за помощью в поисках 26-летнего Бориса, пропавшего в Таллинне. Он может вести себя непредсказуемо.
В среду вечером Борис ушел из своего дома в центре города в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Мобильный телефон пропавшего выключен, но, судя по позиционированию, вчера он находился в деревне Рохунеэме волости Виймси. Полиция проверила этот район и другие возможные места, но пропавший до сих пор не найден.
Его рост составляет 175 см, волосы темные. Когда он выходил из дома, на нем была та же одежда, что и на фотографии - тонкая черная куртка Joma с белыми полосами спереди. На нем были черные брюки и темные кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех, кто видел этого человека, позвонить по номеру 112.