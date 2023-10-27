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МЕСТ НЕТ ⟩ Глава Банка Эстонии чуть не опоздал на самолет, пока искал место для парковки

Кая Коовит
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Мадис Мюллер.
Мадис Мюллер. Фото: Konstantin Sednev

Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер, направляясь на заседание Совета управляющих Европейского центрального банка на этой неделе, чуть не опоздал на самолет из-за того, что не мог найти место для парковки в Таллиннском аэропорту, говорится в блоге Мюллера.

В своем посте, разъясняющем решения Совета управляющих Европейского центрального банка, Мюллер дал обзор экономической ситуации и перспектив развития еврозоны. Он отметил, что последние новости о состоянии европейской экономики и перспективах на ближайшее будущее имеют тенденцию к большему пессимизму. Промышленное производство, похоже, продолжит снижаться в октябре, рост кредитования замедлился, а инвестиции, как в жилье, так и в расширение бизнеса компаний, довольно скромные.

В то время как промышленные компании, в частности, оказались в относительно сложной ситуации в прошлом году, компании в сфере услуг также стали более пессимистичными в последние месяцы, особенно в сфере бизнеса, признает он.

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