МЕСТ НЕТ ⟩ Глава Банка Эстонии чуть не опоздал на самолет, пока искал место для парковки

В своем посте, разъясняющем решения Совета управляющих Европейского центрального банка, Мюллер дал обзор экономической ситуации и перспектив развития еврозоны. Он отметил, что последние новости о состоянии европейской экономики и перспективах на ближайшее будущее имеют тенденцию к большему пессимизму. Промышленное производство, похоже, продолжит снижаться в октябре, рост кредитования замедлился, а инвестиции, как в жилье, так и в расширение бизнеса компаний, довольно скромные.