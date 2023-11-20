АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Закат Европы: ночь близка, будет ли за ней рассвет?

Россиийская агрессия против Грузии и аннексия Крыма не получили должного отпора со стороны Европы. Лишь только полномасштабное нападение России на Украину разбудило европейцев, однако и тогда они не сразу осознали грозящую и им самим коллективную опасность. Публицист Андрей Кузичкин пишет о разочаровании, которое продолжают вызывать медлительность Европы при поставках оружия Киеву и ее неуверенность при санкционном давлении на РФ, но выражает осторожную надежду, что Европа все же найдет ресурсы для подобающей реакции на судьбоносные вызовы.
Обидно, граждане-товарищи-господа! 100 лет прошло, как немец Освальд Шпенглер напророчил закат Европы, и вот он происходит на наших глазах. Дождались!
За прошедшее столетие в Европе случилась Вторая мировая война и множество локальных войн. Однако Европа вышла из пламени горящих городов очищенной от скверны агрессии и милитаризма, осознав, что сила - в единстве, мир - бесценное сокровище, а жизнь человека - главное национальное богатство. И родилась идея объединения Европы, как главного инструмента предотвращения конфликтов между вошедшими в него государствами, и как прообраз нового мира, основанного на гуманизме, сотрудничестве и развитии.
Прошло 70 лет, если вести отсчет от создания Европейского объединения угля и стали в 1951 году; европейский континент на зависть многим странам Америки, Африки и Азии реально превратился из очага мировых войн в один из крупнейших мировых геополитических центров, на долю которого приходится почти четверть мирового ВВП. В Европе самый высокий индекс человеческого развития, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни, высокие социальные стандарты, мощнейшие финансовые институты, промышленные парки и образовательные центры.
Европейский союз, организационно и политически оформившийся в 1992 году и членами которого являются 27 государств континента, это как раз ядро Европы, локомотив, движение которого определяет ход истории на далекие перспективы.
Закат европейского солнца
К сожалению, конфликты продолжили терзать Европу и после рождения ЕС. Большая Балканская война 1991-1999 гг. стала тяжелым испытанием и для народов бывшей Югославии, и для ее соседей. Однако именно ЕС совместно с США сумели остановить кровопролитие, приведшее к гибели 200 тысяч человек. И именно ЕС пришел на помощь новым балканским государствам в их послевоенном восстановлении.
Одновременно происходила интеграция освободившихся от социалистического ига стран Восточной Европы. Но главным стал проект европеизации России, которая из врага в 1991 году превратилась в потенциального союзника. Пожалуй, это был апогей в развитии ЕС, за которым последовал спад. А сегодня мы наблюдаем все признаки заката европейского солнца.
Конечно, сильнейший удар по ЕС нанес Brexit, последствия которого до сих пор не преодолены. Финансовая система ЕС была истощена кризисами в Греции, Италии и Испании. Это был пожар, который пришлось тушить миллиардами евро. Но главным вызовом для Европы стала Россия, президент которой Путин после нескольких лет заигрывания с Берлином, Лондоном, Римом и Парижем отказался от европейского пути и предпочел воссоздавать Российскую империю.
Брюссель оказался к такому повороту не готов, хотя уже было «дело Ходорковского», после которого стало понятно, что чекист во главе России - это катастрофа. Поэтому российская агрессия против Грузии в 2008 году и аннексия Крыма в 2014 году не получили должного отпора со стороны изумленной и шокированной Европы.
Путин это расценил как карт-бланш для продолжения своей авантюрной политики и ввел войска на Донбасс. И опять вместо объявления глобальных санкций и тотальной изоляции России в Брюсселе предпочли бесплодные переговоры в Минске с целью усмирения кремлевского диктатора. По сути, «Минск-1» и «Минск-2» повторили Мюнхен 1938 года; тогда Гитлер получил Судеты, а в 2014 году Путин получил Крым и Восточную Украину.
Больше эмоций, чем действий
И только нападение России на Украину 24 февраля 2022 года разбудило Европу. Но было уже поздно. Отравленные токсинами российской пропаганды, опутанные сетью экономических связей с Россией, привыкшие к сытой и спокойной жизни европейцы не сразу осознали грозящую им коллективную опасность. А потому и реакция на украинскую войну была более эмоциональная, чем деловая.
Митинги поддержки, прием и размещение украинских беженцев, осуждение российской агрессии в ООН и Европарламенте - это правильно и здорово. Но лучше бы пушки, танки, самолеты, дальнобойные ракеты, миллионы снарядов и жесткие, жесточайшие санкции против путинского режима. Но… Уже 600 дней идет война, а украинские города бомбят по-прежнему, Россия наносит ракетные удары по портам, электростанциям и жилым домам со всех сторон, а оружие из Европы поступает такими темпами, что пока новые танки в пути, старые уже превращаются в металлолом. И с каждым днем поставки боевой техники в Украину сокращаются, деньги на военную помощь заканчиваются.
Вдруг выяснилось, что нет в Европе обещанного миллиона снарядов, склады пустые, заводы оборонного комплекса еще не заработали в полную мощь. А самолеты прилетят на помощь Украине годика через 2-3… А вы, родненькие, уж как-нибудь потерпите… Между тем ситуация на фронте ухудшается, обещанной помощи Украина может и не дождаться. Брюссель делает вид, что все идет по плану. Но в выступлениях лидеров ЕС все больше сквозит растерянность.
И растерянность Брюсселя понять можно. Наблюдающиеся в США политические интриги и кадровые назначения оптимизма не вселяют: сторонники Трампа, выступающие против оказания Украине масштабной военной помощи, занимают ключевые позиции в Конгрессе. Общественное мнение расколото: американцы дружно выступают за победу Украины, но не готовы платить по украинским счетам.
Наглеющий Орбан
Да и в самой Европе дела идут не гладко. Венгерский вождь Орбан наглеет на глазах: обнимается с Путиным в Пекине, призывает Украину к территориальным уступкам, лоббирует интересы российских олигархов и требует отмены санкций против России, открыто саботирует прием Швеции в НАТО, а на днях он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.
Мало было Европе венгерской проблемы, как случился конфуз в соседней Словакии, где по результатам выборов в парламент правительство возглавил абсолютно пророссийский премьер Роберт Фицо, уже заявивший, что Украина больше не получит от Братиславы ни одного снаряда и ни одной пули. А министром иностранных дел в пророссийском правительстве Словакии стал вообще человек без дипломатического образования, зато ненавидящий Украину, рассуждающий об украинских «нацистах-бандеровцах», и уверенный, что Украина сама виновата в том, что Россия на нее напала.
Можно спорить о степени ответственности Европы за энергетическую зависимость от России и за финансирование режима Путина. Но вполне очевидна вина Брюсселя за то, что Венгрия и Словакия сошли с общеевропейской орбиты. Конечно, европейские ценности девальвации не подлежат: народ - источник власти, а вмешательство в выборы недопустимо. Но мы уже много раз видели, как народ становится объектом манипуляции враждебных внешних сил - Крым, Донбасс и даже США. Поэтому защитить население стран Европы от таких манипуляций - это задача Брюсселя.
Конечно, досадно, что медленно формируются в ЕС санкционные пакеты. Тем более пакеты «дырявые»: следом приходится принимать новый пакет, чтобы закрыть «дыры» в старом. Да и Орбан гадит постоянно.
Можно даже понять, что и во время войны в Европу продолжают качать российские газ и нефть. Без этого встали бы европейские оружейные заводы. Но нельзя понять, почему из Европы в Россию продолжают поступать комплектующие для российских БПЛ и других видов оружия. Сведениями об этом пестрят украинские и американские медиа. Да и сотни европейских компаний, продолжающих работать в России, это тоже необъяснимо с точки зрения солидарности с Украиной. И это все - тоже зона ответственности Брюсселя.
Новый вызов: нападение ХАМАС на Израиль
А тут и новая беда приключилась: ближневосточный кризис и война ХАМАС против Израиля. И опять европейское единство пошло трещинами. На фоне заявлений Брюсселя с осуждениями ХАМАС и о праве Израиля на самооборону диссонансом звучат призывы из Испании и Франции к «гуманитарному перемирию», «равной ответственности сторон конфликта за сложившуюся ситуацию» и прочая левогуманитарная лабудень, популярная среди европейской интеллигенции и «мусульманской улицы» Европы.
Даже сторонники Украины разделились на тех, кто за ХАМАС, кто за Израиль, и кто ставит между ними знак равенства. Если конфликт вокруг сектора Газа спровоцирован именно Кремлем и его союзником Тегераном для отвлечения внимания от войны в Украине, затея им удалась.
Не хочу нагнетать страсти, но и закрывать глаза на общеевропейские проблемы не могу. Теперь Европа - и мой дом, и мне, конечно, не все равно, какая в этом доме погода. Я - человек маленький, такой типичный персонаж русской классической литературы. Я не могу давать советы самому Брюсселю. Просто делюсь своими мыслями. И думаю, что Евросоюз нуждается в перезагрузке и капитальной реконструкции, чтобы быть сильным, единым организмом, способным дать быстрый и убедительный ответ на самые критические вызовы.
Консенсус или квалифицированное большинство?
Меня, например, смущает устав ЕС, предполагающий принятие решений общеевропейскими органами на основе консенсуса. Для блокады важных решений этим и могут пользоваться сторонники Путина в лице Орбана, а теперь и Фицо, а также лидеры других стран, просто за что-то обиженные на Брюссель. Думаю, можно было бы ввести норму принятия решений квалифицированным большинством.
И уж если Евросоюз однозначно решил помогать и вооружать Украину, возложив именно на Россию ответственность за развязывание войны, то это решение должно сопровождаться целым рядом директив. Например, уместна директива, обязывающая национальные правительства принимать меры по выводу из России бизнеса компаний, зарегистрированных в государствах ЕС.
Никто не покушается на свободу слова и мнений в Европе: облизывать Путина можно публицистам, уличным политикам и прочим гражданским активистам. Но призывы на уровне государственных чиновников к прекращению военной помощи Украине и оправдание российской агрессии должны сурово пресекаться и сопровождаться общеевропейскими санкциями в отношении этих лиц.
Европейская армия
И, конечно, судьба НАТО и европейской безопасности не должна зависеть от итогов президентских выборов в США. Я в свое время неодобрительно оценил инициативу Эммануэля Макрона о создании европейской армии. Но теперь идея выглядит вполне рациональной. Армия не армия, но Европе не помешали бы мощные, хорошо оснащенные и высокотехнологичные Силы быстрого реагирования численностью до 300 000 человек с разбивкой на условные группы «Север», «Центр» и «Юг». И размещать их можно было бы в любой европейской стране, обратившейся за помощью. В том числе в Украине или Молдове.
И, конечно, общеевропейскими усилиями должна быть укреплена граница с Россией. И с Беларусью тоже. Ресурсов Польши, Литвы, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Латвии для этого мало. Если эти страны сегодня стали форпостом Европы, то вся Европа должна выделить ресурсы на создание неприступных препятствий для проведения наземных операций противника. Опыт Израиля учит нас, как это важно и своевременно.
Война войной, но и перспективное развитие для укрепления единства и экономического подъема Европы очень важны. Европа нуждается в амбициозных проектах. В последнее десятилетие о них почти совсем не слышно. У Китая есть «Один пояс - один путь». У Европы есть общий путь - в будущее на основе устойчивого развития. Но нужен еще и «пояс», например, в виде цепочки высокотехнологичных производств, «зеленой энергетики» и центров развития искусственного интеллекта. Именно такие проекты могут связать европейские страны, жители которых получат доказательства преимуществ единой Европы в виде повышения уровня жизни, усиления безопасности и роста оптимизма.
Закат случается. С этим ничего не поделаешь. Нужно только верить, что обязательно наступит утро и над Европой вновь взойдет солнце.