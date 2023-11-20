АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Закат Европы: ночь близка, будет ли за ней рассвет?

И растерянность Брюсселя понять можно. Наблюдающиеся в США политические интриги и кадровые назначения оптимизма не вселяют: сторонники Трампа, выступающие против оказания Украине масштабной военной помощи, занимают ключевые позиции в Конгрессе. Общественное мнение расколото: американцы дружно выступают за победу Украины, но не готовы платить по украинским счетам.

Наглеющий Орбан

Да и в самой Европе дела идут не гладко. Венгерский вождь Орбан наглеет на глазах: обнимается с Путиным в Пекине, призывает Украину к территориальным уступкам, лоббирует интересы российских олигархов и требует отмены санкций против России, открыто саботирует прием Швеции в НАТО, а на днях он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

Мало было Европе венгерской проблемы, как случился конфуз в соседней Словакии, где по результатам выборов в парламент правительство возглавил абсолютно пророссийский премьер Роберт Фицо, уже заявивший, что Украина больше не получит от Братиславы ни одного снаряда и ни одной пули. А министром иностранных дел в пророссийском правительстве Словакии стал вообще человек без дипломатического образования, зато ненавидящий Украину, рассуждающий об украинских «нацистах-бандеровцах», и уверенный, что Украина сама виновата в том, что Россия на нее напала.