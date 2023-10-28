Кошмар: раньше травить клопов выезжали раз в год, теперь - пять раз в неделю

По Европе снова бродит призрак, и имя ему Cimex lectularius. Он также может фигурировать под названием Cimex hemipetrus, потому что это латинское название двух видов клопов, которые больше всего досаждают людям, но, увидев маленького красного жучка, подползающего к человеку, почти никто не станет спрашивать, как его зовут, а с криком отвращения постараются его уничтожить.
Во Франции полчища клопов были обнаружены в домах, гостиницах, в школах и даже в поездах метро. В сущности, в этом нет ничего необычного, но на этот раз началась настоящая паника: проблему с насекомыми уже начали признавать и в британских СМИ. Газета Washington Post критически назвала происходящее манией, но можно быть уверенным, что никто, кому хоть раз в жизни приходилось жить с клопами под одной крышей – зачастую гораздо дольше, чем хотелось бы, – не желает иметь таких соседей. Многие жители Эстонии это уже пережили.
Помимо тараканов, блох, вшей, мух и издающих приятное пение сверчков, в эстонских жилищах на протяжении веков компанию людям составлял еще и шестой вид насекомых: ловкий постельный клоп.
Новолуние не помогало
«В бревенчатых стенах и печной кладке были трещины, где могли жить и размножаться тараканы и сверчки, – говорит Хейки Пярт, старший научный сотрудник Эстонского музея под открытым небом, цитируя одного хуторянина из Южной Эстонии, который вспоминал дом своего детства. – Деревянные кровати были средой обитания постельных клопов. Клопов ошпаривали горячей водой. Для борьбы с блохами на пол стелили листья аира (вид прибрежных, водных и болотных многолетних трав. – Прим. ред.).»
Постельные клопы, несомненно, были серьезным бедствием именно потому, что от них было трудно избавиться. «Считается, что их не берет холод или длительный голод. От постельных клопов рекомендуется избавляться в новолуние, например, при строительстве дома мох, которым набивали щели между бревнами, собирали во время новолуния», – вспоминает фольклорист Кярри Тоомеос-Орглаан, который рассказывает, что стены обоями тоже рекомендовали оклеивать в новолуние, именно для того, чтобы предотвратить появление постельных клопов.
По мнению Тоомеос-Орглаан, список средств, применяемых для борьбы с паразитами, длинный: сок из ягод калины, горячая вода, уксус, скипидар, керосин, свиная желчь, овечья моча и т. д. Паразиты также уничтожались огнем и дымом, хотя при этом могло случиться, что вместе с клопами сгорало и жилище.
Когда люди начали переезжать из сельской местности в города, вместе с ними переехали и постельные клопы. В 1939 году в прессе цитировались слова таллиннского городского врача Н. Сарве, согласно оценке которого, в то время постельные клопы или другие паразиты присутствовали не менее чем в 70 процентах квартир в столице.
Кипяток лился рекой
Однако в советский период постельные клопы считались проблемой преимущественно спальных районов. Например, говорили, что в Нымме клопов практически не было.
«Были и клопы, и тараканы, но боролись с ними с помощью каких-то совершенно невыносимо воняющих химикатов, – вспоминает о детстве, проведенном в Ласнамяэ, один журналист. – Обработки одной квартиры хватало примерно на месяц. Если удавалось договориться целым подъездом, то в спокойствии проходило как минимум полгода. Окончательно – по крайней мере, на несколько лет, пока не переехал, – удалось избавиться от клопов, добавляя яд в клей для обоев в промышленных количествах. Это точно не понравилось кровососам».
«В восьмидесятые годы, когда я несколько лет жила в Мустамяэ, в квартире появились клопы. Народная мудрость того времени гласила, что клопы приходят от соседей, пробираясь между полом и стеной, а также через розетки. Кто-то посоветовал заливать кипяток за плинтусы, и это помогло», – рассказывает одна женщина, пережившая изобилующее клопами детство.
В тартуских общагах было жутко
А третий собеседник вспоминает сам процесс распространения клопов: «Видимо, они пришли соседу вместе собутыльниками. Я помню, как клопы оставляли укусы треугольником, как будто там приземлилось НЛО. Всегда три укуса рядом друг с другом, будто каждый клоп впивается по три раза подряд. Их травили дихлофосом, но это особо не помогало. Был еще препарат Prima-Y, пахнувший еще мерзопакостнее, чем дихлофос. Во время обработки помещений людей и животных эвакуировали на несколько дней, это все-таки было зверски сильным средством. В конце концов помогло то, что мы выбросили кишевший клопами диван, со стен сняли обои, так как под ними тоже устраивают свои гнезда клопы, почистили, наклеили новые обои. Клоп может долго оставаться в состоянии мнимой смерти, да и яйца сохраняются долго».
Если дома и не было клопов, все обязательно сталкивались с ними, когда отправлялись учиться в Тартуский университет. Летом 1986 года ходили истории о девушке, лицо которой во время сессии в общежитии было настолько сильно искусано клопами, что она не смогла прийти на экзамен.
Некоторые считали, что разумнее вовремя сбежать. «После первой же ночи я попросила убежища у дяди», – вспоминает одна женщина о своем опыте пребывания в общежитии в начале 1980-х годов. Кто-то до сих пор не может забыть особый запах постельных клопов.
Кроме того, оказалось, что клопы любят еще и книги. Еще одно воспоминание: «Они заползали под корешок книги и, когда случалось нарушить их покой, сновали между страницами. Однажды я поехал домой с сумкой, полной книг по искусству, хранившихся в общежитии. Одну из них я решил показать своей семье – когда я открыл ее, по странице ползали клопы. Книги тут же обработали средством от клопов, но через некоторое время этими тварями наполнилась и вся моя домашняя библиотека».
Однако было отмечено, что хотя клопы и увлекаются внутренним туризмом, они не одинаково заинтересованы в крови всех людей. В одной и той же комнате в общежитии могли находиться те, кого клопы не трогали, при этом других – что интересно, как оказалось, именно студентов с группой крови 0, – кусали с особым рвением. Особенно под подбородком.
В 1990-е годы проблема постельных клопов, казалось, постепенно исчезла. «В 1991 году я нашел в старой радиорозетке лишь засохшее воспоминание о клопах, – вспоминает бывший тартуский студент. – В шкафу была находка помощнее, там остались их испражнения».
«До вспышки короны семь из каждых десяти заказов на уничтожение насекомых были связаны с клопами», – говорит, описывая масштабы бедствия, Аннели Яксен, член правления Insecto OÜ, по словам которой сейчас сложилась та же ситуация.
Клопы вновь в Эстонии
«На мой взгляд, проблема с клопами с каждым годом становится все хуже, – соглашается Тоомас Трей, член правления компании по борьбе с вредителями Rentokil. – В 1998 году у нас было один связанный с клопами вызов в год, сейчас – четыре-пять вызовов в неделю».
Одной из причин обилия работы может быть то, что, как жалуются многие эксперты по борьбе с вредителями, яды, разрешенные к использованию в Европейском союзе, «слишком "зеленые" и легкие».
«Благодаря евротребованиям, эффективных средств избавления от постельных клопов больше в розницу не купить, поэтому создается впечатление, что идет настоящее нашествие постельных клопов, – говорит Яксен. – Человек не может избавиться от них самостоятельно. Также постельные клопы стали устойчивы к некоторым активным веществам, которые использовались, например, пять лет назад. 20 лет назад у нас были очень эффективные инсектициды».
«Необходимо проводить минимум три дезинсекции, по одной каждые десять дней – тогда есть надежда от них избавиться», – поддержал Трей, чья компания занималась избавлением от клопов в социальном жилье. - Там полы и кровати просто кишели постельными клопами. Их, возможно, были тысячи».
В то же время клопы - это, конечно, бич не только отверженных. Насколько Трей знает, постельных клопов приходилось уничтожать также и в пассажирских самолетах, а представитель Tallink признает, что время от времени приходится проводить дезинсекцию в той или иной каюте, пока судно находится в порту.
Но вот по словам фольклориста Тоомеос-Орглаан, в давние времена случалось, что моряки даже радовались обнаружению постельного клопа. «Это означало, что корабль счастливо доберется до берега по бурному морю», – сказала она.
Может ли постельный клоп распространять вирус HIV?
Пилле Мяртин, заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы, говорит, что нет никаких доказательств того, что постельные клопы способны заразить человека каким-либо заболеванием. Однако укусы вызывают зуд и дискомфорт, а сыпь может осложниться появлением волдырей или начать гноиться. Но такая реакция не связана с заболеваниями, передающимися клопами.
По словам Мяртин, в прежние времена, например, во время больших войн или стихийных бедствий, когда было много постельных клопов и начинали распространяться определенные болезни, высказывались предположения, может ли быть между ними связь, но это не было подтверждено.
Беспокоиться о ВИЧ или гепатите В, передаваемых клопами, не стоит, считает Мяртин. Она подтверждает, что в лабораторных условиях проводились различные эксперименты и было установлено, что вирусы могут сохранять жизнеспособность в течение некоторого времени в пищеварительной системе постельных клопов, но указывает, что с этим не связано ни одного случая или вспышки заболевания. «Поэтому такая возможность является лишь очень теоретической. Для того чтобы на практике вирус мог передаться от постельного клопа человеку, должен совпасть ряд весьма маловероятных обстоятельств», – уточнила она.