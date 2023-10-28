Кошмар: раньше травить клопов выезжали раз в год, теперь - пять раз в неделю

Кроме того, оказалось, что клопы любят еще и книги. Еще одно воспоминание: «Они заползали под корешок книги и, когда случалось нарушить их покой, сновали между страницами. Однажды я поехал домой с сумкой, полной книг по искусству, хранившихся в общежитии. Одну из них я решил показать своей семье – когда я открыл ее, по странице ползали клопы. Книги тут же обработали средством от клопов, но через некоторое время этими тварями наполнилась и вся моя домашняя библиотека».

Однако было отмечено, что хотя клопы и увлекаются внутренним туризмом, они не одинаково заинтересованы в крови всех людей. В одной и той же комнате в общежитии могли находиться те, кого клопы не трогали, при этом других – что интересно, как оказалось, именно студентов с группой крови 0, – кусали с особым рвением. Особенно под подбородком.

В 1990-е годы проблема постельных клопов, казалось, постепенно исчезла. «В 1991 году я нашел в старой радиорозетке лишь засохшее воспоминание о клопах, – вспоминает бывший тартуский студент. – В шкафу была находка помощнее, там остались их испражнения».

«До вспышки короны семь из каждых десяти заказов на уничтожение насекомых были связаны с клопами», – говорит, описывая масштабы бедствия, Аннели Яксен, член правления Insecto OÜ, по словам которой сейчас сложилась та же ситуация.

Клопы вновь в Эстонии