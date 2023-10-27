видео ⟩ Разбивший машину Эсапекка Лаппи был вынужден прервать ралли Центральной Европы

Эсапекка Лаппи, хорошо стартовавший на Центральноевропейском ралли, был вынужден прервать гонку из-за вылета с трассы на пятом спецучастке.
На Центральноевропейском ралли разворачивается уже ставший привычным в последних гонках сценарий. Лаппи показывает очень хорошую скорость в день открытия и сохраняет место на подиуме, но внезапно все заканчивается аварией.
"Lappi horror crash"https://t.co/8e33JirvXA#WRCLive #WRC #CER #CentralEuropean Rally— Evelyn Adams 💙💛 (@EvelynAdamsOfcl) October 27, 2023
По итогам четырех спецучастков на ралли Центральной Европы Лаппи поднялся на третье место. Финн, получивший 10-секундный штраф из-за фальстарта в первом тесте, после четырех заездов отставал от Калле Рованперя на 19,6 секунды. Полторы секунды отделяли его от товарища по команде Тьерри Невилла, занявшего второе место.
Лаппи на пятом спецучастке вылетел с трассы и полностью разбил заднюю часть машины. Продолжить пятничные соревнования он не смог. Пока неясно, смогут ли механики Hyundai вообще спасти его машину на Центральноевропейском ралли.
На последних ралли Лаппи пришлось пережить немало неудач. Из-за аварий пришлось прервать этапы чемпионата мира в Чили и Финляндии. Из четырех последних ралли ему удалось без остановок добраться до финиша только в Греции.
Looks like game over for EP #Lappi @EsapekkaLappi pic.twitter.com/acK3ZIVqZt— Valmar Viisel (@paddocknews) October 27, 2023