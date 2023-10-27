видео ⟩ Разбивший машину Эсапекка Лаппи был вынужден прервать ралли Центральной Европы

На Центральноевропейском ралли разворачивается уже ставший привычным в последних гонках сценарий. Лаппи показывает очень хорошую скорость в день открытия и сохраняет место на подиуме, но внезапно все заканчивается аварией.

По итогам четырех спецучастков на ралли Центральной Европы Лаппи поднялся на третье место. Финн, получивший 10-секундный штраф из-за фальстарта в первом тесте, после четырех заездов отставал от Калле Рованперя на 19,6 секунды. Полторы секунды отделяли его от товарища по команде Тьерри Невилла, занявшего второе место.

Лаппи на пятом спецучастке вылетел с трассы и полностью разбил заднюю часть машины. Продолжить пятничные соревнования он не смог. Пока неясно, смогут ли механики Hyundai вообще спасти его машину на Центральноевропейском ралли.