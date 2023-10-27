США ударили по военным объектам в Сирии. Можно ли считать это предвестием большой войны?

Нападения на американские базы демонстрируют, что руками Ирана по всему региону создана сеть отлично вооруженных, агрессивных и хорошо скоординированных боевых групп, которые дожидались именно такой ситуации, которая сложилась сейчас, считает Листер.

«В настоящий момент они проверяют, где проходят те самые красные линии, но палку не перегибают, чтобы ответственность за ответные меры легла на США», - говорит эксперт.

Признаки большой войны?

Военные базы США есть почти во всех странах Ближнего Востока, и все они переведены в режим повышенной готовности.

США - главный союзник Израиля во все времена, включая нынешнюю эскалацию с ХАМАС, и что бы ни говорил Пентагон о самозащите от иранских нападений, любые действия американских войск в регионе сейчас будут восприниматься как военная поддержка Израиля.

Одна из причин, по которой Вашингтон попросил Израиль повременить с началом полномасштабной наземной операции в секторе Газа, в том, что США нужно время для переброски систем ПВО в регион для защиты своих баз, напоминает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Ранее Пентагон также сообщал, что приступил к дислокации на Ближнем Востоке дополнительно девятисот военнослужащих на фоне угрозы полномасштабного регионального военного конфликта.