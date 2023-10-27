ФОТО ⟩ Отказался дуть в алкотестер: поездка водителя Volvo закончилась в кювете

Сегодня около 15 часов в Ярвамаа, в пяти километрах севернее заправки Circle K в Кяревете, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Volvo S40 потерял управление, съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Судя по следам торможения, водителю сначала удалось избежать ДТП, но через 30 метров автомобиль все равно перевернулся на крышу и оказался в кювете.
В машине также были обнаружены открытые бутылки со спиртным, одна из которых выпала через разбитое заднее стекло.
Водитель машины был доставлен в больницу, так как на месте происшествия он отказался дуть в алкотестер.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.