ФОТО ⟩ Отказался дуть в алкотестер: поездка водителя Volvo закончилась в кювете

Судя по следам торможения, водителю сначала удалось избежать ДТП, но через 30 метров автомобиль все равно перевернулся на крышу и оказался в кювете.

ДТП. Фото: Marianne Loorents

В машине также были обнаружены открытые бутылки со спиртным, одна из которых выпала через разбитое заднее стекло.

Водитель машины был доставлен в больницу, так как на месте происшествия он отказался дуть в алкотестер.

Из машины выпала бутылка водки. Фото: Marianne Loorents