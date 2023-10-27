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ФОТО ⟩ Отказался дуть в алкотестер: поездка водителя Volvo закончилась в кювете

Сийм Михайлов
, журналист
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ДТП.
ДТП. Фото: Marianne Loorents

Сегодня около 15 часов в Ярвамаа, в пяти километрах севернее заправки Circle K в Кяревете, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Volvo S40 потерял управление, съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Судя по следам торможения, водителю сначала удалось избежать ДТП, но через 30 метров автомобиль все равно перевернулся на крышу и оказался в кювете.

ДТП.
ДТП. Фото: Marianne Loorents

В машине также были обнаружены открытые бутылки со спиртным, одна из которых выпала через разбитое заднее стекло.

Водитель машины был доставлен в больницу, так как на месте происшествия он отказался дуть в алкотестер.

Из машины выпала бутылка водки. 
Из машины выпала бутылка водки. Фото: Marianne Loorents

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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