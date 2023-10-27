Ляэнеметс: ЕС должен активнее участвовать в защите Эстонии и других граничащих с Россией стран

Цель прошедшей при участии главы МВД Лаури Ляэнеметса встречи - усиление сотрудничества с учетом текущей обстановки в сфере безопасности в Европе. Всех участников объединяет наличие границы с Россией и Беларусью и обусловленные этим похожие риски и сценарии опасности.

Встреча была посвящена темам безопасности границ, миграции, вызовов в сфере безопасности, в том числе текущих вооруженных конфликтов и гибридной опасности, защиты населения и поддержки Украины.

По словам Ляэнеметса, центральной темой встречи стала разработка общих ответных мер на случай любого касающегося границ нападения. «Целью могла бы быть совместная реакция стран на любой соркестрированный инцидент на границе - общие меры, которые можно было бы применять в подобных ситуациях», - пояснил он.

Министры сфокусировались и на защите населения, обсудив создание единых стандартов и их использование по всему региону. «Нас объединяют географическая близость, сложные соседи, а в связи с этим и во многом похожие риски и угрозы. Подчинение гражданской обороны одинаковым стандартам сделало бы возможности в плане защиты населения более эффективными по всему региону — например, это были бы одинаковые значения сигналов сирен или обозначение укрытий», - сказал Ляэнеметс.