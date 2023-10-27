Ляэнеметс: ЕС должен активнее участвовать в защите Эстонии и других граничащих с Россией стран

Министры внутренних дел Балтийских стран, Польши, Финляндии, Норвегии и Украины на прошедшей в пятницу встрече в Вильнюсе отметили, что Европейская комиссия должна активнее участвовать в обеспечении безопасности граничащих с Россией стран.
Цель прошедшей при участии главы МВД Лаури Ляэнеметса встречи - усиление сотрудничества с учетом текущей обстановки в сфере безопасности в Европе. Всех участников объединяет наличие границы с Россией и Беларусью и обусловленные этим похожие риски и сценарии опасности.
Встреча была посвящена темам безопасности границ, миграции, вызовов в сфере безопасности, в том числе текущих вооруженных конфликтов и гибридной опасности, защиты населения и поддержки Украины.
По словам Ляэнеметса, центральной темой встречи стала разработка общих ответных мер на случай любого касающегося границ нападения. «Целью могла бы быть совместная реакция стран на любой соркестрированный инцидент на границе - общие меры, которые можно было бы применять в подобных ситуациях», - пояснил он.
Министры сфокусировались и на защите населения, обсудив создание единых стандартов и их использование по всему региону. «Нас объединяют географическая близость, сложные соседи, а в связи с этим и во многом похожие риски и угрозы. Подчинение гражданской обороны одинаковым стандартам сделало бы возможности в плане защиты населения более эффективными по всему региону — например, это были бы одинаковые значения сигналов сирен или обозначение укрытий», - сказал Ляэнеметс.
В завершение встречи министры выступили с совместным заявлением, в котором призвали Европейскую комиссию вкладывать больше ресурсов в обеспечение безопасности региона. По словам Ляэнеметса, главная цель обращения — подчеркнуть, с одной стороны, сотрудничество и общие вызовы стран региона, а с другой, желание на фоне прочих кризисов удержать касающиеся этого региона проблемы на повестке дня ЕС.
В рамках визита у Ляэнеметса также состоялась двусторонняя встреча с главой МВД Украины Игорем Клименко, которого Ляэнеметс заверил в твердой поддержке со стороны Эстонии в тяжелой борьбе в начатой Российской Федерацией войне агрессии.
По словам Ляэнеметса, стабильный мир в Европе возможен после того, как Украина после войны полностью интегрируется в евроатлантическую структуру. «Мы знаем по собственному опыту, что это непростой путь и он требует терпения. Эстония готова всесторонне помочь с проведением необходимых реформ. Мы также обсудили с министром Клименко конкретные способы продолжить текущие совместные проекты и потенциальные дальнейшие потребности Украины. С учетом круга участвующих во встрече страны мы также воспользовались возможностью пригласить других партнеров посредством совместных проектов участвовать в помощи Украине», - сказал Ляэнеметс.
В рамках визита министр также посетил латвийски-белорусскую границу и встретился с направленным туда подразделением ESTPOL8. В рамках встречи делегации всех стран посетили литовско-белорусскую границу и возложили венки к мемориалу в Мядининкай.
Ляэнеметса во время визита сопровождали заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) в сфере погранохраны Вейко Коммусаар, заведующий отделом политики погранохраны и миграции Янек Мягги и советник министра Воотеле Пяй.