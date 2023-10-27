ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Работодатели не понимают, почему более половины людей не хотят возвращаться в офис

По данным исследования, среднее время пребывания в офисе составляет 3,5 дня в неделю, но работники ожидают, что оно будет составлять 2,8 дня. Только треть работников хотели бы находиться в офисе четыре дня в неделю и более.

По словам Йоонатана Винкеля, руководителя компании Softrend, исследование показывает, что существует большой разрыв между ожиданиями компаний и сотрудников. «До пандемии посещение офиса было, так сказать, обязательным условием получения зарплаты, но сейчас есть ожидание, что у него должны быть конкретные цели и что компания создаст условия для их достижения», - сказал Винкель, добавив, что сотрудники ожидают не только иной формы, но и содержания.

Исследование Unispace показало, что 31% людей считают, что главным недостатком работы в офисе является меньшая приватность, а 27% - меньшая эффективность. «В то же время сами работодатели, как правило, не считают, что проблема заключается в офисе, а 40 процентов называют основной проблемой время, затрачиваемое на дорогу», - сказал Винкель.

«Налицо недостаток понимания, и, как показывает исследование, 74% компаний, испытывают проблемы с поддержанием хорошего настроения сотрудников. Почти половина компаний, обязывающих людей находиться в офисе, подтвердила более высокий уровень оттока сотрудников, а треть признала наличие проблем с поиском работников», - добавил Винкель.

Цель - результат, а не место выполнения работы

«Еще одно важное изменение в Эстонии и в мире заключается в том, что люди не хотят возвращаться в старый формат офиса. Офис больше не является просто местом, куда надо просто ходить, он должен приносить реальный доход и пользу. Для достижения этой цели компании все чаще переходят на гибкий, или адаптивный, стиль работы, когда целью работы является результат, а не место. Применительно к дизайну офиса это означает создание живой и адаптируемой рабочей среды, в которой люди могут выбирать условия работы по своему усмотрению. Например, в одном и том же пространстве есть зоны сосредоточения для спокойной работы и зоны сотрудничества для мозгового штурма», - описывает Винкель.