Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 октября: к кому обращаться при ожирении, путешествие в "Деревню страхов" и секреты чайной церемонии
Сегодня в выпуске:
- В Эстонии растет количество людей с лишним весом - причина этому стрессы и фаст-фуд. Как эстноноземельцы справляются с этой проблемой - выясняла наш корреспондент
- Коротко по стране: резко выросло число госпитализированных с коронавирусом: один человек скончался, Эстония переходит на зимнее время, с понедельника поезда вновь пойдут до конечной станции – до Балтийского вокзала
- Ежегодная международная военно-историческая конференция открылась в Тарту. В течение двух дней военные историки из десяти стран обсудят военное мышление государств и его изменения в европейских странах в войнах за свободу и независимость, последовавших за Первой мировой войной. Все подробности - в материале нашей съёмочной группы
- Рискнули бы вы отправиться в деревню страхов, где опасность на каждом шагу и ваши фобии становятся реальностью? На подготовку первого в Эстонии Хэллоуин фестиваля попала наш корреспондент
- Мировые новости: в результате стрельбы в США погибли 22 человека, ураган "Отис" унёс жизни не менее 27 человек,на Ибице изъяли рекордные более 8 тонн гашиша, в Чехии блогер раскидал миллион долларов с вертолёта
- Какой чай полезнее - зеленый или черный? Почему чай всегда разливает хозяйка дома? Каковы обычаи и тонкости правильной чайной церемонии, знание и следование которым, безусловно, поднимет вас в глазах друзей и знакомых и доставит немало приятных минут. На открытии чайного клуба в Таллинне побывала наш корреспондент и узнала секреты чайного этикета
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 27 октября.