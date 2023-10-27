Две недели не выходит на связь: большое количество людей отправилось на поиски пропавшего Ингара

С 15 октября полиция ведет поиски 34-летнего Ингара, семья которого не может выйти с ним на связь с 12 октября. В минувшие выходные на его поиски отправилась группа из 26 человек.
Организация SA Kadunud организовала поиск Ингара и несколько человек даже прибыли на поиски во время своего рабочего дня. Члены оперативной поисковой группы находились на месте с девяти утра до пяти вечера. В 10 часов утра к поискам подключились добровольцы. Найти Ингара так и не удалось.
По словам руководителя SA Kadunud Ааре Рюйтеля, в срок поиска не засчитывается только время, проведенное на месте. «До этого проводится подготовительная работа по вопросам местности и информации. По окончании поиска составляется резюме, анализ и план для нового поиска», - сказал Рюйтель.
Ингар невысокого роста, с короткими темными волосами. Он может быть одет в черное пальто, бежевые брюки и бежевые кроссовки. Всех, кто видел Ингара или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112.