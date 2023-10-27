Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет ведущим на «альтернативном» телеканале GB News

Джонсон подал в отставку с должности депутата британского парламента в июне этого года.

В своем заявлении бывший премьер говорит, что с радостью принял предложение о работе на телеканале.

Он будет ведущим документального сериала, который «продемонстрирует силу Британии по всему миру», а также примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.

«Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни впереди», - сказано в заявлении Джонсона.

Борис Джонсон в прошлом уже был журналистом. В 1987 году будущий премьер-министр начал писать аналитические статьи для британского издания Daily Telegraph, в конце 1980-х годов - стал корреспондентом издания в Брюсселе (за время его работы в Брюсселе Джонсона несколько раз обвиняли в том, что он либо искажал, либо придумывал факты).

В начале 1990-х Борис Джонсон вернулся в Лондон и продолжил писать аналитические статьи в Spectator - журнал из той же консервативной «семьи», что и Daily Telegraph. Его основными темами были критика Евросоюза, критика Лейбористской партии и прочие традиционные для изданий подобной направленности темы.

В начале 2000-х Борис Джонсон решил заняться политикой. В 2008 году он был избран на пост мэра Лондона, на котором провел два срока. С 2013 по 2016 год Джонсон возглавляла министерство иностранных дел при правительстве бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

После отставки Мэй Джонсон заявил, что будет баллотироваться на ее пост.