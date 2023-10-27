Министр образования Каллас: система образования Эстонии стала примером для многих в мире

«Выбранная нами образовательная политика, энтузиазм учителей и школ, а также отношение общества помогли создать систему образования, которая является примером для наших южных соседей из Латвии, да и для всего мира. В отличие от многих других стран, мы полностью доверяем нашим школам и учителям и, что еще важнее, они готовы взять на себя эту ответственность», - сказала министр Кристина Каллас.

В Эстонии школьная реформа является приоритетом уже более десяти лет. «Сегодня во всех уездах Эстонии есть государственные гимназии. Мера поддержки уездных школ позволит сохранить шестиклассные школы вблизи от дома. В долгосрочной перспективе реорганизация школьной сети поможет нам лучше распределять ресурсы в образовании. Например, повысить учителям заработную плату», - пояснила министр Каллас.

В пятницу министры Эстонии и Латвии посетили образовательные учреждения Таллинна и обменялись опытом по таким актуальным вопросам образования, как реформа языка обучения, повышение возраста обязательного обучения, реформа профессионального образования и подготовка учителей.

В течение дня они посетили недавно открывшуюся Пелгулиннаскую государственную гимназию, Таллиннский университет, где проводят курсы повышения квалификации для учителей, и таллиннский детский сад Endla, в котором реализуется педагогика Монтессори.