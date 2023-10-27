Министр образования Каллас: система образования Эстонии стала примером для многих в мире

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас в пятницу после встречи с министром образования и науки Латвии Андой Чакша, находящейся с рабочим визитом в Эстонии, заявила, что Эстония сталкивается с теми же проблемами в области образования, что и Латвия, и Эстония стремится показать пример в поиске их решения.
«Выбранная нами образовательная политика, энтузиазм учителей и школ, а также отношение общества помогли создать систему образования, которая является примером для наших южных соседей из Латвии, да и для всего мира. В отличие от многих других стран, мы полностью доверяем нашим школам и учителям и, что еще важнее, они готовы взять на себя эту ответственность», - сказала министр Кристина Каллас.
В Эстонии школьная реформа является приоритетом уже более десяти лет. «Сегодня во всех уездах Эстонии есть государственные гимназии. Мера поддержки уездных школ позволит сохранить шестиклассные школы вблизи от дома. В долгосрочной перспективе реорганизация школьной сети поможет нам лучше распределять ресурсы в образовании. Например, повысить учителям заработную плату», - пояснила министр Каллас.
В пятницу министры Эстонии и Латвии посетили образовательные учреждения Таллинна и обменялись опытом по таким актуальным вопросам образования, как реформа языка обучения, повышение возраста обязательного обучения, реформа профессионального образования и подготовка учителей.
В течение дня они посетили недавно открывшуюся Пелгулиннаскую государственную гимназию, Таллиннский университет, где проводят курсы повышения квалификации для учителей, и таллиннский детский сад Endla, в котором реализуется педагогика Монтессори.
Вместе с министром образования и науки Латвии Андой Чакша во встречах в Таллинне также приняли участие посол Латвии Кристине Нашенеце, заместитель генерального секретаря министерства Илзе Салениеце, советники министра, и директор 72-й средней школы Риги Павелс Пестовс.