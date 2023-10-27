Сегодня вечером незадолго до 19 часов на улице Тооме в Вильянди загорелся четырехэтажный жилой дом. До того как возник пожар, местные жители услышали взрыв.
Фото и видео ⟩ «Жители находятся в шоке или панике»: после взрыва газа загорелся жилой дом
По словам представителя Спасательного департамента Хенрика Веэнпере, по предварительным данным, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон. Он сообщил, что жители горящего и соседних домов были эвакуированы.
Работы по тушению пожара, скорее всего, будут продолжаться до глубокой ночи, а само здание получило настолько серьезные повреждения, что, по мнению полиции, жители не смогут попасть в него в течение ближайших нескольких дней. По словам полицейских, все жители, нуждающиеся в ночлеге, могут обратиться в гостиницу «Мяннимяэ», где им будет предоставлена комната. Можно также взять с собой домашних животных.
По словам руководителя процессуальной группы Вильяндиского отделения полиции Меэлиса Лилля, входить в дом на улице Тооме, 14 запрещено, поскольку здание представляет опасность. Повреждения были нанесены как огнем, так и водой. По словам Лилля, у дома находится автобус, который обеспечит теплом жильцов дома, а также доставит их в гостиницу. Однако желающие могут самостоятельно отправиться в гостиницу «Мяннимяэ». Некоторые жители нашли ночлег у родственников или друзей.
По словам вице-мэра Вильянди Калви Мяртина, первой идеей мэрии было переселить людей в социальный дом, но владелец гостиницы «Мяннимяэ» предложил всем пострадавшим пожить в его заведении. Мяртин добавил, что предложений о помощи от предприятий поступило много. Предлагались как ночлег, так и горячая пища.
Пожар в жилом доме начался около 19 часов. По словам очевидцев, сначала раздался очень громкий взрыв. Затем в воздух взлетел большой красный объект и сразу после этого в небо поднялось пламя. Поскольку здание имело деревянную крышу, огонь очень быстро распространился и к моменту прибытия спасателей здание было охвачено пламенем.
Еще одной проблемой для пожарных стало то, что в Вильяндиском уезде нет автолестницы, и она прибыла через полтора часа из Тарту. К этому времени основное пламя было потушено, и автолестница использовалась для тушения последних очагов под крышей. Работы по тушению пожара внутри дома продолжались до позднего вечера.
На начальной стадии пожара спасатели сосредоточились на том, чтобы не допустить распространения огня на соседние дома. Рядом с горящим домом есть еще два больших жилых дома, но спасателям удалось не допустить их возгорания.
На месте происшествия скорая помощь оказала помощь нескольким людям, которым требовался дополнительный кислород, и они были доставлены в больницу для обследования. Известно, что никто серьезно не пострадал.
Пламя пожара и облако дыма были видны издалека. В 20 часов вдоль Рижского шоссе параллельно улице Тооме было припарковано большое количество автомобилей, люди приехали посмотреть на пожар.
Жильцы соседних домов смогут вернуться в свои квартиры, как только спасатели закончат проверки дыма и гари во всех квартирах.
На месте происшествия работают спасатели из Вильянди, Сууре-Яани, Мустла, Кыпу, Пылтсамаа и Аннелинна, а также скорая помощь и полиция. Инцидент находится в ведении оперативного руководителя Южного региона.
Точные обстоятельства пожара и его точная причина будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Жителей сгоревшего дома, которые еще не нашли себе ночлег, просят обращаться на кризисную горячую линию Вильянди по телефону 435 4724.