Фото и видео ⟩ «Жители находятся в шоке или панике»: после взрыва газа загорелся жилой дом

По словам представителя Спасательного департамента Хенрика Веэнпере, по предварительным данным, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон. Он сообщил, что жители горящего и соседних домов были эвакуированы.

Работы по тушению пожара, скорее всего, будут продолжаться до глубокой ночи, а само здание получило настолько серьезные повреждения, что, по мнению полиции, жители не смогут попасть в него в течение ближайших нескольких дней. По словам полицейских, все жители, нуждающиеся в ночлеге, могут обратиться в гостиницу «Мяннимяэ», где им будет предоставлена комната. Можно также взять с собой домашних животных.

По словам руководителя процессуальной группы Вильяндиского отделения полиции Меэлиса Лилля, входить в дом на улице Тооме, 14 запрещено, поскольку здание представляет опасность. Повреждения были нанесены как огнем, так и водой. По словам Лилля, у дома находится автобус, который обеспечит теплом жильцов дома, а также доставит их в гостиницу. Однако желающие могут самостоятельно отправиться в гостиницу «Мяннимяэ». Некоторые жители нашли ночлег у родственников или друзей.

По словам вице-мэра Вильянди Калви Мяртина, первой идеей мэрии было переселить людей в социальный дом, но владелец гостиницы «Мяннимяэ» предложил всем пострадавшим пожить в его заведении. Мяртин добавил, что предложений о помощи от предприятий поступило много. Предлагались как ночлег, так и горячая пища.

