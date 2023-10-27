УТЕЧКИ ИЗ ТАЛЛИННСКОЙ СКОРОЙ ⟩ «Некоторые бригады скорой помощи фотографируют пациентов, их дома, медкарты и трупы, и делятся этим в своих группах!»

Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отвечает на звонок, но когда узнает о проблеме, раздражается.

Рауль Адлас: (Пауза) Эээ. Я первый день вернулся из отпуска, точно не знаю.

Катрин Луст: Вас не проинформировали о том, что ваши сотрудники злоупотребляли конфиденциальной информацией пациентов?

Рауль Адлас: Я вам уже ответил: я не знаю. Сколько раз я должен это повторять. Я на работе всего два часа. Что вас беспокоит?

Катрин Луст: Меня беспокоит то, что конфиденциальные данные пациентов распространялись среди посторонних людей в результате действий работников службы скорой помощи, и на мой взгляд, это то, что могло бы вам быть известно.

Катрин Луст: Почему вы, будучи руководителем Таллиннской скорой помощи, стали набрасываться на журналиста? Почему вас не интересует то, что произошло? Разве не ваши сотрудники делятся конфиденциальной информацией, а не я?

Рауль Адлас: Тогда вам нужно направить в прокуратуру заявление и сообщение о преступлении, раз вас это беспокоит. А не звонить мне. Правильный номер – 112. Это номер полиции.

Собщение в социальной сети Таавета Реймерса, руководитель оперативного отдела Таллиннской службы скорой помощи

Уважаемый работник бригады,

Работник скорой помощи, бесспорно, профессионал. Ожидания общества от Тебя чрезвычайно высоки. Ты тот, кто является последним шансом для нуждающегося в помощи.

Профессионализм неотделим также и от вежливости, этичного поведения, уважения к коллегам и соблюдением договоренностей.

Письменные и неписаные правила гласят одно: пациента НЕ фотографируют, не снимают на видео, его личные данные не разглашаются. Все это можно делать ТОЛЬКО в том случае, если пациент дал свое разрешение на это.

К руководству попали скриншоты из различных групп в социальных сетях и переписка. Содержание скриншотов – изображения пациентов, трупов, фотографий с вызовов, карточек скорой помощи и т.п. И к тому же сопровождаются крайне непристойным текстом!

При этом комментируют и фотографируют и сослуживцев. Право и УМЕНИЕ комментатора давать оценку остаются неясными. Фотографирование и публичные комментарии в адрес коллеги классифицируются как притеснение на рабочем месте.

Что самое немыслимое, в эти группы входят и люди, которые не работают в таллиннской скорой помощи.

Стоит помнить, что то, что оказывается в Интернете, становится публичным и остается там навсегда. Фотографиями из этих групп передавались дальше и дальше. Эти снимки попадают в СМИ, и надо быть готовым, что кто-то «анонимно» пойдет в какой-нибудь передаче рассказывать о них.

Но ответственность все-таки несет тот, кто делал фотографии. В данном случае работодатель также не сможет защитить фотографировавшего, так как сделавший это НАМЕРЕННО нарушил все правила. Как работодатель, Таллиннская скорая помощь не потерпит подобного!

В пункте 3.2.13 правил организации работы Таллиннской скорой помощи о расторжении трудового договора сказано следующее: самовольно использовал персональные данные пациента (сфотографировал, снял на видео, также позволял снимать или фотографировать пациента и т. п.).

Я не понимаю, как можно делать такие фотографии. Правильно ли я понимаю, что при просмотре галереи на телефоне делавшего эти фотографии, например, можно увидеть снимки с дня рождения ребенка, снимки из путешествий, потом какие-то трупы, снимки спутника жизни, потом снова какой-нибудь бездомный и т. д.?

Добиваться популярности с помощью таких фотографий и непристойных текстов – это ненормально и недальновидно.

Поверьте – достойный, уважаемый и ценный работник скорой помощи заслуживает это звание своими знаниями и умениями. Будучи наставником и поддержкой для других, обладая аргументировать и уважать коллегу.

Таави Реймерс

руководитель оперативного отдела