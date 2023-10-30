Postimees в Израиле ⟩ Поиск одиноких русскоязычных стариков в опустевших городах стал настоящим квестом

Нескольких пожилых людей обнаружили уже раньше при проверке предполагаемых адресов. У одной женщины случился приступ, и она не могла позвать на помощь. Еще один очень пожилой житель Сдерота упал в ванной и лежал в ней несколько суток, пока его не нашли и не вызвали скорую. У таких людей нет родственников, соседи выехали.

Задача осложняется, но не отменяется

Один из координаторов проекта Андре, выходец из Франции, сказал, что списки одиноких стариков могут быть в мэрии, но в них нет информации о том, кто уехал, кто остался. В любом случае сегодня, в субботу, ничего получить у чиновников нельзя. Придется самим думать, что делать.

Волонтеры прилагали массу усилий – просматривали соцсети, созванивались с людьми, у которых могли быть пожилые соседи или родственники. В какой-то момент появилась идея обратиться в русскоязычные СМИ – на телеканал 9 и в редакцию Лучшего радио. Это давало возможность достучаться до целевой аудитории. Старики не сидят в соцсетях, но по-прежнему смотрят телевизор.

Абсолютно пустой Сдерот. Жители были эвакуированы после нападения террористов. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Когда стало понятно, что задача гораздо сложнее, чем поначалу предполагалось, было решено создать группу в Telegram для быстрого обмена информацией. Поскольку адресов для развоза еды к 11 часам субботы еще не было, мы подключились к общему чату и уехали на запланированное раньше интервью в город Офаким.