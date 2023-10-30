Эвакуация людей с юга Израиля вызвала крайне сложную проблему: в пустых городах остались одинокие старики, которые не знают как и где получить помощь, еду, предметы первой необходимости. Некоторые больны и не могут выходить. Хуже всего - никто не знает точно, где они и сколько их. Волонтерам приходится искать этих людей.
Postimees в Израиле ⟩ Поиск одиноких русскоязычных стариков в опустевших городах стал настоящим квестом
На прошлой неделе в одной из израильских групп появилось объявление, что требуются говорящие на русском языке добровольцы для развоза еды и воды одиноким людям, оставшимся в эвакуированном Сдероте (город рядом с Сектором Газа). Мы с коллегой как раз собирались ехать в сторону Газы, поэтому решили, что найдем время чтобы отвезти еду пожилым людям.
Звоню по номеру в объявлении. Да, помощь требуется, добровольцы собираются утром в субботу у здания мэрии города Сдерота. К десяти часам субботы у ратуши пустого города собралось человек пятнадцать. Организаторы на стольких желающих не рассчитывали даже - шабат есть шабат, никто не работает в шабат. Рядом уже стоял грузовик с водой и продуктовыми наборами для развозки.
И тут выяснилась самая главная деталь, делающая эту доставку помощи настоящим квестом: известно, что нуждающихся в помощи может быть до пяти тысяч, но списков таких людей нет. Где они живут – никто не знает.
«Часть из них могли остаться в городе во время массовой эвакуации, часть вернулись. Большинство таких пожилых людей не понимают иврит, никому не доверяют и дверь не откроют, если к ним придут с предложениями или разъяснениями на иврите», - объяснила нам ситуацию Лана.
По словам девушки, именно поэтому попросили говорящих по-русски волонтеров помочь, чтобы эти старики не умерли от голода. «Здесь город пустой, купить нигде ничего нельзя», - объяснила она.
Нескольких пожилых людей обнаружили уже раньше при проверке предполагаемых адресов. У одной женщины случился приступ, и она не могла позвать на помощь. Еще один очень пожилой житель Сдерота упал в ванной и лежал в ней несколько суток, пока его не нашли и не вызвали скорую. У таких людей нет родственников, соседи выехали.
Задача осложняется, но не отменяется
Один из координаторов проекта Андре, выходец из Франции, сказал, что списки одиноких стариков могут быть в мэрии, но в них нет информации о том, кто уехал, кто остался. В любом случае сегодня, в субботу, ничего получить у чиновников нельзя. Придется самим думать, что делать.
Волонтеры прилагали массу усилий – просматривали соцсети, созванивались с людьми, у которых могли быть пожилые соседи или родственники. В какой-то момент появилась идея обратиться в русскоязычные СМИ – на телеканал 9 и в редакцию Лучшего радио. Это давало возможность достучаться до целевой аудитории. Старики не сидят в соцсетях, но по-прежнему смотрят телевизор.
Когда стало понятно, что задача гораздо сложнее, чем поначалу предполагалось, было решено создать группу в Telegram для быстрого обмена информацией. Поскольку адресов для развоза еды к 11 часам субботы еще не было, мы подключились к общему чату и уехали на запланированное раньше интервью в город Офаким.
В Офакиме тоже живет много пожилых людей, но город не был эвакуирован, поэтому продукты и все необходимое возят по местам проживания. Офаким тоже сильно пострадал во время нападения террористов 7 октября. Жительница Офакима Изабелла рассказала, что, когда в городе уже по улицам лежали тела, она еще об этом не знала.
«Я не знала, что уже были убиты у себя дома мои друзья. Это была семья крупных физиков. Муж – Сергей Градескул, доктор наук, работал в университете Бен-Гуриона, а жил здесь у нас. Ему был 81 год, он родом из Харькова. Его жена Виктория в том же университете преподавала математику. Семье других моих друзей прямо с улицы расстреляли дом. Город очень пострадал, много убитых», - рассказала нам Изабелла.
Тем не менее город не переселяли и пока пожилым жителям города помощь доставляется вовремя. На мой вопрос, возможно ли, что кто-то из одиноких стариков остался без помощи, Изабелла отвечает категорическим нет: «Поклон этому государству за все, что оно делает. Я человек очень немолодой. Я не сейчас не могу сейчас самостоятельно передвигаться, но я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть помощница, есть запас продуктов, - говорит наша собеседница. – Я никому о себе не напоминала, но я видела и вижу к себе необыкновенное внимание».
Слова Изабеллы подтверждает и ее подруга Фаина. Она тоже говорит, что ей вовремя привозят продукты и предметы первой необходимости, ни в чем она не нуждается и очень благодарна за заботу. Сейчас Фаина ждет переезда. Дом, где она живет, она снимает и большую часть арендной платы покрывает государство. Скоро ей должны дать новое жилье и тоже за счет государства.
«Потерявшихся» пожилых потихоньку находят
В итоге найти людей, которым нужна помощь, участникам группы удалось. Мы уже не смогли участвовать в развозке, так как находились к тому времени далеко от Сдерота. Хотя добровольцы изначально собирались искать русскоговорящих, в итоге стала поступать информация обо всех одиноких людях, независимо от языка.
В одном из последних сообщений в группе появилось сообщение: «Кто-то может ей помочь женщине, которая говорит только на английском и иврите? Ее зовут Хагит, номер телефона +972 … Живёт одна, но с тремя собаками, не может выехать, просит корм для собак, живёт между Сдеротом и Кирьят Гатом».
Еще одно сообщение из последних о найденной женщине. «Зовут Раиса Е. Адрес… Продукты закончились. Не надо еду, которую только разогревать, как мы возили. Нужна еда более обычная. Плакала, что все закончилось, а ей надо три раза в день уколы делать. Не осталось продуктов. Она сначала уехала из города, но вернулась. Возможно нужны подгузники по ее рассказу, надо уточнить при звонке будет».
Через неделю активной работы по адресам у волонтеров появились правила и масса претензий к властям. «Я знаю одно важное правило волонтера - никогда не оказывать помощь без запроса, - пишет в чате участница. - Потому что вы видели, что не всем, у кого вы были, было нужно то, что вы возили. Они не брали. Кроме того - у нее список на 8 листов, как знать, кому нужна еда для кошек и собак, а кому яблочное пюре».
Судя по переписке добровольцев, некоторые местные власти под давлением общественности стали заявлять, что у них все под контролем и всем всего хватает, но волонтеры видят, что это не совсем так, мягко говоря. С другой стороны, в СМИ появилась информация о слишком большом количестве нуждающихся в помощи и добровольцы, которые ездили по адресам, сомневаются в достоверности цифр. «Разве что, если некоторые районы аномально заселены, иначе никак столько не наберется», - пишут в чате.
Государство действует чрезвычайно медленно
Вопрос с обеспечением одиноких людей оказался сложным и политически окрашенным, поэтому мы попросили разъяснить нам ее журналиста, эксперта по Ближнему Востоку израильского издания News.ru Павла Вигдорчика. Действительно ли проблема вызвана новым для Израиля положением? Должны ли были муниципалитеты подобную ситуацию предвидеть?
«Это действительно странно, что нет взаимодействия между гражданским обществом с одной стороны и государственными и муниципальными структурами с другой. В этой проблеме можно увидеть отражение того, что происходит в Израиле во время этой войны, - объяснил Вигдорчик.
– Мы видим мгновенную самоорганизацию общества, появление огромного количества идущих снизу инициатив. И люди действительно мобилизуются на помощь другим и видят в этом свой долг».
По словам эксперта, пока государство действует чрезвычайно медленно, нет должного контакта с обществом. Представители властей могут пообещать что-то, но не выделить на это средства и обещание остается пустыми слова словами. «Сегодня я слышал по радио, что эвакуированных из пострадавших районов людей угрожают выселить из гостиниц, потому что нет финансирования.
«Это совершенно чудовищно!» — говорит Вигдорчик. - У людей нет дома, а их выгоняют на улицу. Я надеюсь к тому времени, когда вы об этом напишете, проблема уже решится. Но само то, что она появилась, это просто чудовищно и уму непостижимо!».
Еще несколько человек, с которыми мы обсуждали эту тему в Израиле, употребили для ситуации определение «очень стыдно». Им всем было стыдно за правительство, которое в такой тяжелый для страны момент не может найти деньги на обустройство пострадавших от нападения террористов.
С другой стороны, Фаина и Изабелла из Офакима не жалуются, а наоборот очень хвалят государство заСпомощь. Может не все так плохо? «В Офакиме тоже были бои. Я думаю, что просто муниципалитет Офакима сейчас действует эффективнее, чем муниципалитет Сдерота, - считает Павел Вигдорчик. – Сейчас просто стало ясно, что где-то чиновники относятся к своим обязанностям с полной ответственностью. Я не хочу обвинить мэрию Сдерота, я не знаю. Может быть это просто взаимное недопонимание. Но в целом очевидно, что есть муниципалитеты, которые оказались более готовыми к этой ситуации».
Эту тему обнаружили не мы, конечно. В израильских СМИ общественная дискуссия ведется постоянно и критики звучит достаточно. «Например, почему я узнал о том, что намерены выселить эвакуированных? – говорит Вигдорчик. - Да просто председатель местного совета обратился в СМИ, чтобы рассказать об этом. Звучит огромная, на самом деле, критика правительства, которое абсолютно очевидно не справляется со своими обязанностями. Но разбираться с этим уже будем после того, как Израиль одержит победу».