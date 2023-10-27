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Департамент транспорта предупреждает: на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы

BNS
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Осторожно, гололед!
Осторожно, гололед! Фото: Madis Veltman

Центр организации движения Департамента транспорта предупреждает всех участников дорожного движения о скользких дорогах.

Как передала BNS пресс-служба ведомства, вечером и в ночь на субботу в юго-восточных и восточных районах Эстонии пройдет небольшой снег. В субботу утром и ранним утром на севере Эстонии и на островах пройдет мокрый снег, а на побережье - дождь.

Температура воздуха и поверхности дороги будет немного ниже нуля, во второй половине дня в основном повысится, на юго-востоке температура составит около 0 градусов или чуть ниже.

Существует высокий риск возникновения гололедицы. Тем, у кого автомобили перемещаются пока на летних шинах, Департамент транспорта рекомендует следить за дорожными и погодными условиями и, при необходимости, в субботу перенести поездку на вторую половину дня.

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