Департамент транспорта предупреждает: на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы

Как передала BNS пресс-служба ведомства, вечером и в ночь на субботу в юго-восточных и восточных районах Эстонии пройдет небольшой снег. В субботу утром и ранним утром на севере Эстонии и на островах пройдет мокрый снег, а на побережье - дождь.

Температура воздуха и поверхности дороги будет немного ниже нуля, во второй половине дня в основном повысится, на юго-востоке температура составит около 0 градусов или чуть ниже.