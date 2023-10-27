Эстония подписала с США договор о надежности военных поставок

Соглашение основано на принципе взаимности на добровольной основе и позволяет обеим странам устанавливать приоритеты в выполнении оборонных контрактов с целью обеспечения своевременного и эффективного наличия срочных и критически важных поставок.

«В современных условиях безопасности и экономики бесперебойная цепочка поставок играет центральную роль в обеспечении военной обороны. Приятно видеть, что государства-члены тесно сотрудничают в деле повышения надежности поставок, что дает уверенность в том, что все наши недавние крупные заказы по развитию потенциала будут своевременно поставлены Силам обороны», - отметил Магнус-Вальдемар Саар.

«Это еще одно доказательство хорошего сотрудничества и приверженности принципам единой обороны между США и Эстонией. Это также подчеркивает продуманную и активную стратегию эстонского правительства по укреплению своего оборонного потенциала в изменившихся условиях безопасности», - сказал посол США в Эстонии Джордж П. Кент.

Подписанное соглашение даст возможность укрепить сотрудничество в области оборонных закупок для обеспечения надежности поставок военных материалов и оборудования в мирное и кризисное время. Оно также позволит получать более точную информацию о графиках производства и планах поставок оборудования и комплектующих, что, в свою очередь, позволит в случае необходимости отдавать предпочтение ключевым поставкам перед другими подрядчиками.