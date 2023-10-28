Интервью Rus.Postimees ⟩ Катерина Марголис: «Я хочу преодолеть эффект стаи, свойственный русской культурной публике»

Венецианский пейзаж из «Ненапичсанной книги» Катерины Марголис. Фото: личный архив

Биографическая врезка: «Я думала, что приехала в Венецию на три месяца, а осталась на 20 лет. Ехать туда я не хотела, потому что место банальное, туристическое. Но, когда я впервые оказалась в этом городе, у меня возникло чувство, что я приехала домой. Однажды мне предложили там небольшой рабочий проект, а там три месяца превратилось в шесть. Уехала я одна с двумя небольшими детьми. Жила по знакомым, потом снимала. Работаю как художник с галереями, как преподаватель – с разными командами. Всеми силами избегаю погружения в корпоративные отношения даже в Италии. Я никогда не порывала связей с Москвой. Там жила моя бабушка, которая дожила до 100 лет. Пока она была жива, семейное гнездо было там. Меня спрашивают, причем, как правило, россияне, оставшиеся в Москве, а не сдаю ли я недвижимость, чтобы жить в Италии. И я вижу в этом вопросе отзвуки ссоры на коммунальной кухне».