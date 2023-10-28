Фото ⟩ Дорога превратилась в каток: автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу

Авария произошла на участке дороги между двумя уездами в Воорекюла, где водитель фургона Mercedes, двигаясь в направлении Пыльва, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем фургон вылетел в кювет и приземлился на крышу.

Водитель находился в автомобиле один и, к счастью, он не пострадал.

Авария произошла на заснеженном участке дороги, где максимальная скорость составляет 90 километров в час. По словам находившегося на месте аварии репортера, дорога там была скользкой.