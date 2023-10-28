ФОТО ⟩ В городе Калласте появится центральная площадь со смотровой площадкой

Председатель жюри конкурса мэр волости Пейпсияэре Пийбе Коэметс сказала, что, хотя Калласте и является городом с уменьшающимся постоянным населением, самоуправление по-прежнему видит в городе значительные возможности для развития, так как в последнее время появились новые жители, хотя они и не живут в Калласте круглый год. «Во время летних отпусков количество жителей Калласте удваивается, да и во время школьных каникул в городе становится больше людей. Зимой в городе много рыбаков-любителей. Мы хотим использовать потенциал Калласте как третьего города уезда, и сделать его центр более современным», – добавила Коэметс.

Фото: Управа волости Пейпсияэре.

Основываясь на видении будущего Калласте, целью конкурса было найти комплексное пространственное решение для центра города. Для создания конкурсных проектов выделена территория, состоящая из центральной площади, расположенной перпендикулярно озеру, и улицы Оя к северу от нее.

Архитектурный конкурс был организован в рамках продолжения программы EV 100 Hea avalik ruum («Хорошее общественное пространство»). На конкурс было представлено пять концептуальных проектов, лучшей признана конкурсная работа «Kaldapääsuke» («Береговая ласточка») архитектурного бюро ABMA, автор Лийс Уустал.