ФОТО ⟩ В городе Калласте появится центральная площадь со смотровой площадкой

Управа волости Пейпсияэре в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии организовала архитектурный конкурс, целью которого было найти представительное и современное пространственное решение для центра города Калласте. Автор работы-победителя Лийс Уустал из архитектурного бюро ABMA предложила решение со смотровой площадкой на берегу Чудского озера.
Председатель жюри конкурса мэр волости Пейпсияэре Пийбе Коэметс сказала, что, хотя Калласте и является городом с уменьшающимся постоянным населением, самоуправление по-прежнему видит в городе значительные возможности для развития, так как в последнее время появились новые жители, хотя они и не живут в Калласте круглый год. «Во время летних отпусков количество жителей Калласте удваивается, да и во время школьных каникул в городе становится больше людей. Зимой в городе много рыбаков-любителей. Мы хотим использовать потенциал Калласте как третьего города уезда, и сделать его центр более современным», – добавила Коэметс.
Основываясь на видении будущего Калласте, целью конкурса было найти комплексное пространственное решение для центра города. Для создания конкурсных проектов выделена территория, состоящая из центральной площади, расположенной перпендикулярно озеру, и улицы Оя к северу от нее.
Архитектурный конкурс был организован в рамках продолжения программы EV 100 Hea avalik ruum («Хорошее общественное пространство»). На конкурс было представлено пять концептуальных проектов, лучшей признана конкурсная работа «Kaldapääsuke» («Береговая ласточка») архитектурного бюро ABMA, автор Лийс Уустал.
По мнению жюри, это сильная работа, в которой тщательно проработана вся конкурсная тематика, понятна идея и направленность. «На первый взгляд мотив арки, обрамляющей вид на озеро, показался слишком крупным, но он добавляет Калласте мощный ориентир, которого сейчас нет. Форма придает городу новую индивидуальность, запоминается и сразу ассоциируется с характерным берегом Калласте и Чудского озера», – прокомментировал архитектор Калле Веллевоог, руководитель программы и член жюри.
По его словам, будущая представительская площадь Калласте хорошо спланирована: автовокзал расположен в правильном месте, движение к центральной площади и озеру удобное, виды открыты, дороги и подъезды решены. «Приятно, что пространство площади сузили и сосредоточили внимание на озере. Артикуляция территории обеспечивает приятную обстановку в парковой зоне – здесь можно уйти в тень, при этом сохраняется открытость, которая нужна, например, при организации парадов. Зеленые зоны распределены компактно», — добавил Веллевог.
По задумке автора, новая городская площадь завершается смотровой площадкой и лестницей, ведущей к берегу озера, окончательное решение которой еще предстоит доработать в сотрудничестве с волостной управой и архитекторами, поскольку на территорию набережной распространяется ряд ограничений Департамента окружающей среды. Длинная лестница на краю обрыва все еще функционирует, а чтобы люди с ограниченными возможностями передвижения или с детскими колясками могли спуститься к озеру, необходим пандус.