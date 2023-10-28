В Таллинне появится еще один магазин Lidl

«Прежде всего, утверждение детальной планировки является хорошей новостью для жителей района, поскольку для них открытие нового магазина Lidl станет большим шагом в направлении более доступных цен», - сказал член правления Lidl Eesti Арунас Дзикас, по словам которого, утверждение городом Таллинном детальной планировки Линнамяэ-теэ прошло не так быстро, как можно было вполне обоснованно ожидать, тем не менее, на данный момент этот этап завершен.

Lidl представил общественности детальную планировку земельного участка по адресу Линнамяэ-теэ, 28 еще в январе этого года, и в марте соответствующий проект был направлен в горуправу Таллинна на утверждение, но на принятие решения ушло еще более полугода. Инвесторы не скрывают, что ведение дел такими темпами вызывает вопросы и влияет на развитие бизнеса в целом.

Арунас Дзикас считает, что тесное сотрудничество инвесторов с городом Таллинном - в интересах обеих сторон. «Мы хотим одного и того же, потому что растущая конкуренция помогает таллиннцам в условиях охлаждения экономики находить лучшие и более доступные предложения для совершения повседневных покупок, кроме того, новый магазин означает также новые рабочие места и поступления в государственную казну», - добавил член правления Lidl Eesti.