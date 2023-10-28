Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта в мире. Правда, в редких случаях, случаются аварии, перерастающие в крупные катастрофы. Одна из них произошла 20 октября 1986 года в Советской России и она была вызвана пари между пилотом и его помощником, пишет Rus.TVNET.

В некоторых случаях ошибка пилота является единственной причиной фатальной авиакатастрофы. Одним из таких примеров является рейс 6502 воздушного перевозчика Аэрофлот в Советском Союзе, который разбился, унеся жизни 70 человек.

В то время Комитет государственной безопасности (КГБ) строго контролировал СМИ, поэтому фотографии катастрофы самолета были скрыты от общественности.