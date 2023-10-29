Хотя Кехра - город небольшой, но его богатой тысячелетней истории могут позавидовать многие современные мегаполисы. Найденные здесь серебряные монеты времен викингов доказывают, что на протяжении столетий этот населенный пункт был желанным местом для жизни. Не изменяя традициям, Кехра опять становится центром притяжения, теперь уже столичной молодежи. Смотрите видео.