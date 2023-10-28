Ошиблись адресом: дом снесли, пока хозяйка была в отпуске

Во время отпуска Сьюзен Ходжсон позвонили соседи и сообщили, что ее дом в Атланте, США, сносят. «Сосед позвонил и спросил, нанимала ли я кого-нибудь для сноса дома. Я сказала, конечно, нет. Новость была ужасной: дом, который десятилетиями принадлежал моей семье, сровняли с землей».

Дом стоял пустой, но газон вокруг него всегда был подстрижен, сад ухожен, а счета за коммунальные услуги оплачены.

Atlanta woman returns home from vacation to find her home mistakenly DEMOLISHED by construction worker https://t.co/9F3GcCsiGe pic.twitter.com/0iVrsFIscX — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2023

Двери и окна дома, пустовавшего много лет, были заколочены. К счастью, во время сноса там никого не было. Когда сосед пошел узнать, на каком основании идет снос, ему ответили, что это не его дело.

Вскоре выяснилось, что по необъяснимым причинам компания по сносу ошиблась адресом.