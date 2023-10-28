Найденный на ярмарке кошелек с крупной суммой пережил невероятные приключения

Глава общества садоводства и пчеловодства Тюри Пилле Марранди подтвердила, что в одном из найденных кошельков было 20 евро и что он быстро нашел своего владельца, тогда как в другом денег было в десятки раз больше. «С этим кошельком было так, что его нашел торговец у своего прилавка, и он попал к нам в пятницу, когда у торговца вновь появились дела в Ярвамаа. Нам прислали фотографию кошелька, и на основании этого мы искали владельца».