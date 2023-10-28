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Найденный на ярмарке кошелек с крупной суммой пережил невероятные приключения

rus.postimees.ee
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Marko Saarm / Sakala

Организаторы цветочной ярмарки в Тюри весной сообщили, что были найдены два кошелька без документов. В одном кошельке была довольно большая сумма.

Глава общества садоводства и пчеловодства Тюри Пилле Марранди подтвердила, что в одном из найденных кошельков было 20 евро и что он быстро нашел своего владельца, тогда как в другом денег было в десятки раз больше. «С этим кошельком было так, что его нашел торговец у своего прилавка, и он попал к нам в пятницу, когда у торговца вновь появились дела в Ярвамаа. Нам прислали фотографию кошелька, и на основании этого мы искали владельца».

Марранди сказала, что в случае такого большого мероприятия, как цветочная ярмарка в Тюри, в некоторой степени неизбежно, что как во время, так и после ярмарки находят потерянные вещи, их приносят к организатором. «Насчет прошлого года помню, что ключи от одного автобуса были у нас довольно долго, в этом году мы искали владельца нескольких банковских карт и ИД-карт. Но с ними все просто, имя владельца указано».

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