ГАЛЕРЕЯ ⟩ Десяток миллионов евро изменят центральную часть шоссе Таллинн-Тарту до неузнаваемости

Руководитель компании Kevili Ханнес Притс пояснил, что строительство началось в сентябре. «Мы видим значительный потенциал в расширении деятельности в Центральной Эстонии - этот район очень привлекателен с точки зрения сельского хозяйства. Кроме того, логистическое расположение просто великолепно», - пояснил он.

Зерновой терминал будет таким. Фото: Põllumeeste ühistu Kevili

Зерновой склад является одним из двух хранилищ сыпучих грузов на новом зерновом терминале. В состав нового комплекса также войдут складские помещения, весовая, офис и сушилка зерна. Инвестиции составят десятки миллионов евро. «Комплекс будет достаточно большим, и в настоящее время мы находимся только на первом этапе. У нас также есть планы по расширению», - сказал он.