ГАЛЕРЕЯ ⟩ Десяток миллионов евро изменят центральную часть шоссе Таллинн-Тарту до неузнаваемости

Рядом с виадуком Мяо, местом пересечения дорог Таллинн-Тарту и Пярну-Раквере в центральной части Эстонии, где наблюдается самое интенсивное автомобильное движение в стране, формируется новая промышленная зона. Первым этой осенью началось строительство крупного зернового терминала, пишет Maa Elu.
Руководитель компании Kevili Ханнес Притс пояснил, что строительство началось в сентябре. «Мы видим значительный потенциал в расширении деятельности в Центральной Эстонии - этот район очень привлекателен с точки зрения сельского хозяйства. Кроме того, логистическое расположение просто великолепно», - пояснил он.
Зерновой склад является одним из двух хранилищ сыпучих грузов на новом зерновом терминале. В состав нового комплекса также войдут складские помещения, весовая, офис и сушилка зерна. Инвестиции составят десятки миллионов евро. «Комплекс будет достаточно большим, и в настоящее время мы находимся только на первом этапе. У нас также есть планы по расширению», - сказал он.
Строительство зернового терминала планируется завершить к концу июля следующего года. « По оптимистичным прогнозам, мы начнем использовать терминал с осени следующего года, - сказал он. - Посмотрим, как все сложится, ведь строительство - это всегда непредсказуемый процесс. Особенно когда в дело вступает местная гидрогеология, то есть избыток воды».