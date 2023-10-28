«Жить ради памяти». Как семья армян выезжала из Нагорного Карабаха

«Как только мы въехали на территорию Армении, я начала реветь. Даже назад не хотела смотреть. Не хочу я больше слышать про Арцах», - говорит Гаянэ. [Арцах - армянское название Нагорного Карабаха - ред.]

«Лишь бы найти что-то от сына»

Гаянэ временно поселилась у родственников в Ереване, но скоро переедет в съемную квартиру. Муж Гаянэ неработоспособный из-за болезни, и кормилицей в семье станет она сама - будет работать школьной учительницей русского языка, как в Степанакерте.

«Надо жить ради памяти. Я буду жить, как жила при них, но с болью в сердце. Это будет моя война, я не хочу ни на кого перекладывать свою боль, не хочу, чтобы живущие рядом со мной люди это чувствовали».

Гаянэ Закиян с внуком Фото: Gayane Zakiyan

Похороны зятя, Серёжи, состоялись в начале октября в Ереване, а сына еще должны идентифицировать по анализу ДНК. Однако никаких результатов до сих пор не поступало.

Про потерянный дом - отремонтированную квартиру, совершенно новую посуду и все оставленное имущество Гаянэ даже не вспоминает. «Гори все синим пламенем», - говорит она.