Умная одежда для продвинутых модниц и американских разведчиков

Американская компания Adobe, которую многие знают как разработчика графического редактора Photoshop, создала высокотехнологичное платье. На ежегодной конференции Max Adobe представила интерактивное платье Project Primrose с гибкими текстильными дисплеями. Материал, из которого сделано платье, может менять цвет и принт.
Пока цветов может быть только два: белый и серебряный. Однако «чешуйки» прямо на одежде позволяют воспроизводить простую анимацию. Причем модницы, которые будут носить такое платье, смогут сами решать – менять принты нажатием кнопки или в движении. Для этого, в зависимости от выбора режима, в платье вшиты сенсорные датчики.
Ранее Adobe демонстрировала технологию умной дисплейной ткани, но только на плоском холсте и небольшой сумочке. Теперь узоры и изображения с программируемого экрана переместились на одежду.
Стирая границы
Проект по созданию высокотехнологичной одежды называется Project Primrose. В Adobe объяснили, что его цель: «стереть границы между технологиями и модой, раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев и превратить одежду в холсты для творчества».
То есть, считают в компании, мода не должна быть статичной. «В нашей системе используются жидкие кристаллы с полимерной дисперсией с отражающей подложкой - электроактивный материал, обычно используемый в приложениях для умных окон, - приоткрыли завесу высокотехнологичной тайны в Adobe. - Этому маломощному неизлучающему материалу можно придать любую форму, и он динамически рассеивает свет».
Разработчик программного обеспечения не поделился с общественностью планами введения «гибкой моды» в коммерческий оборот. На данном этапе в компании надеются, что их работа вдохновит будущих дизайнеров гибких дисплеев.
На новинку уже обратили внимание IT-специалисты, которые считают, что стоимость такого платья, безусловно, гигантская. Но если таких платьев будут шить сотни тысяч в месяц, стоимость резко упадет до вменяемой. Другое дело, отмечают эксперты, это вряд ли произойдет из-за сомнительной практической привлекательности.
Действительно, выйти на улицу в платье, которое, например, может «заглючить» или вовсе «выключиться», захочет не каждая модница.
До этого цвет по нажатию кнопки меняли только автомобили, и то – один раз. Компания BWM на выставке CES в 2022 году продемонстрировала электрический кроссовер iX, который менял цвет с темно-серого на белый и обратно.
Одежда умнеет
А вот само понятие «цифровая одежда» - не ново. Еще в 2019 году, на заре моды на метавселенные, художница Джоанна Джасковски, студия Dapper Labs и голландский стартап The Fabricant создали первое в мире цифровое платье. Оно называлось Iridescence и было сделано с помощью блокчейна. К слову, его почти сразу же продали на аукционе за 9500 долларов. Неплохой заработок, учитывая, что наряд, хоть и адаптируется под фигуру заказчика, можно «носить» только на своих фотографиях и видео.
Но вообще умная одежда уже стучится в дверь: без кнопок, меняющих дизайн, зато, например, с датчиками, контролирующими состояние здоровья или телефонные звонки.
В частности, Apple разрабатывает концепцию тканей с встроенными сенсорами, которые могут совмещаться с умными устройствами и обеспечивать их управление. В Apple считают, что перспективнее встраивать сенсоры непосредственно в обычную ткань. Исследователи бренда заметили, что компания недавно подала патентную заявку, где говорится о Fabric Sensing Device - сенсорной ткани, которая может ощущать человеческое прикосновение.
Потребительский продукт
Это может быть одежда, аксессуары, предметы декора и даже мебель. То есть все, в дизайн чего можно интегрировать ткань. Сложно представить, что задумали разработчики Apple, но конкурентная борьба в сегменте сенсорной одежды явно набирает обороты.
Тем более, что «умный текстиль» уже заметила американская разведка, а это серьезный потенциальный заказчик. В августе этого года аппарат директора Национальной разведки США (ODNI) анонсировал программу SMART ePANTS по разработке умной одежды, способной записывать аудио- и видеоматериалы, а также данные о местоположении. Разведчики докладывают, что первые технологии уже созданы. Эксперты отмечают, что американское разведывательное ведомство предоставило крупнейшую финансовую поддержку на исследования в соответствующей сфере за все время своей деятельности.