Умная одежда для продвинутых модниц и американских разведчиков

Действительно, выйти на улицу в платье, которое, например, может «заглючить» или вовсе «выключиться», захочет не каждая модница.

Фото: стоп-кадр видео c конференции Max Adobe.

До этого цвет по нажатию кнопки меняли только автомобили, и то – один раз. Компания BWM на выставке CES в 2022 году продемонстрировала электрический кроссовер iX, который менял цвет с темно-серого на белый и обратно.

Одежда умнеет

А вот само понятие «цифровая одежда» - не ново. Еще в 2019 году, на заре моды на метавселенные, художница Джоанна Джасковски, студия Dapper Labs и голландский стартап The Fabricant создали первое в мире цифровое платье. Оно называлось Iridescence и было сделано с помощью блокчейна. К слову, его почти сразу же продали на аукционе за 9500 долларов. Неплохой заработок, учитывая, что наряд, хоть и адаптируется под фигуру заказчика, можно «носить» только на своих фотографиях и видео.

Но вообще умная одежда уже стучится в дверь: без кнопок, меняющих дизайн, зато, например, с датчиками, контролирующими состояние здоровья или телефонные звонки.

В частности, Apple разрабатывает концепцию тканей с встроенными сенсорами, которые могут совмещаться с умными устройствами и обеспечивать их управление. В Apple считают, что перспективнее встраивать сенсоры непосредственно в обычную ткань. Исследователи бренда заметили, что компания недавно подала патентную заявку, где говорится о Fabric Sensing Device - сенсорной ткани, которая может ощущать человеческое прикосновение.