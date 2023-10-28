Смена власти в Таллинне? Социал-демократы отреагировали на слухи

«Слухи - это одно, но в Таллиннском городском собрании необходимо учитывать математику в рамках 79 мест. На данный момент коалиция Центристской партии и социал-демократов имеет 44-местное большинство. По сравнению с осенью 2021 года, когда была создана коалиция, оно не уменьшилось», - сказал председатель регионального правления СДПЭ Раймонд Кальюлайд.

По его словам, из Центристской партии, скорее всего, выйдут некоторые депутаты, но для того, чтобы партия осталась в оппозиции, 4-5 членов сегодняшней фракции Центристской партии должны проголосовать за отставку действующего мэра.

«Теоретически это, конечно, возможно, но на практике это очень трудно представить», - сказал Кальюлайд.

Нельзя исключать и возможность, что все представленные в горсобрании партии выступят против Центристской партии.