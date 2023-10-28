Смена власти в Таллинне? Социал-демократы отреагировали на слухи

Региональное правление Социал-демократической партии (СДПЭ) в Таллинне на своем заседании в пятницу вечером обсудило ситуацию в Таллиннском горсобрании и пришло к выводу, что появившиеся в СМИ слухи о возможной смене власти не имеют под собой оснований.
«Слухи - это одно, но в Таллиннском городском собрании необходимо учитывать математику в рамках 79 мест. На данный момент коалиция Центристской партии и социал-демократов имеет 44-местное большинство. По сравнению с осенью 2021 года, когда была создана коалиция, оно не уменьшилось», - сказал председатель регионального правления СДПЭ Раймонд Кальюлайд.
По его словам, из Центристской партии, скорее всего, выйдут некоторые депутаты, но для того, чтобы партия осталась в оппозиции, 4-5 членов сегодняшней фракции Центристской партии должны проголосовать за отставку действующего мэра.
«Теоретически это, конечно, возможно, но на практике это очень трудно представить», - сказал Кальюлайд.
Нельзя исключать и возможность, что все представленные в горсобрании партии выступят против Центристской партии.
«Такая коалиция привела бы к власти в столице крайне правую партию EKRE, а это неприемлемо для нас по ценностным причинам», - подчеркнул Кальюлайд.