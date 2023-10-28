Eurostat: этот отопительный сезон будет значительно стабильнее прошлого

По данным Eurostat, цены на энергоносители выросли в рассматриваемый период в основном из-за роста цен на природный газ, что, в свою очередь, было вызвано снижением импорта из России и поиском новых импортеров.

В первом полугодии 2023 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС за 100 киловатт-часов выросла за год с 25,3 евро до 28,9 евро . По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средние цены на газ также выросли: с 8,6 евро до 11,9 евро за 100 киловатт-часов . Эти цены являются самыми высокими, зарегистрированными Eurostat.

По сравнению с первым полугодием 2022 года в первой половине этого года доля налогов в счетах за электроэнергию снизилась с 23 процентов до 19 процентов, а в счетах за газ - с 27 процентов до 19 процентов. В то же время во всех странах ЕС были установлены государственные субсидии или налоговые льготы для снижения высоких затрат на электроэнергию.

В то же время страны частично снимают меры поддержки, в результате чего конечные потребительские цены, включая налоги, по-прежнему выше, чем в предыдущий отчетный период.