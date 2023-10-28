Eurostat: этот отопительный сезон будет значительно стабильнее прошлого

После начавшегося перед вторжением России в Украину и резко возросшего во второй половине 2022 года значительного повышения цены на электроэнергию и газ в этом году стабилизируются, отмечает европейский департамент статистики Eurostat.
По данным Eurostat, цены на энергоносители выросли в рассматриваемый период в основном из-за роста цен на природный газ, что, в свою очередь, было вызвано снижением импорта из России и поиском новых импортеров.
В первом полугодии 2023 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС за 100 киловатт-часов выросла за год с 25,3 евро до 28,9 евро . По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средние цены на газ также выросли: с 8,6 евро до 11,9 евро за 100 киловатт-часов . Эти цены являются самыми высокими, зарегистрированными Eurostat.
По сравнению с первым полугодием 2022 года в первой половине этого года доля налогов в счетах за электроэнергию снизилась с 23 процентов до 19 процентов, а в счетах за газ - с 27 процентов до 19 процентов. В то же время во всех странах ЕС были установлены государственные субсидии или налоговые льготы для снижения высоких затрат на электроэнергию.
В то же время страны частично снимают меры поддержки, в результате чего конечные потребительские цены, включая налоги, по-прежнему выше, чем в предыдущий отчетный период.
Данные показывают, что цены на электроэнергию для домохозяйств выросли в первой половине 2023 года по сравнению с первой половиной 2022 года в 22 государствах-членах ЕС. Самый большой рост курса местной валюты, превышающий 10 раз, произошел в Нидерландах. Однако такое повышение было связано с несколькими обстоятельствами: налоговые льготы в стране с 2022 года не были продолжены в 2023 году, а налоги на электроэнергию для населения выросли вдвое. Большой рост курса национальной валюты был также зафиксирован в Литве, Румынии и Латвии – соответственно 88 процентов, 77 процентов и 74 процента.
Цены на электроэнергию больше всего упали в первой половине года – на 41 процент в Испании и на 16 процентов в Дании. Небольшое снижение было также зафиксировано в Португалии, Мальте и Люксембурге.
Выраженные в евро, средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2023 года были самыми низкими в Болгарии — 11,4 евро за 100 киловатт-часов, за ней следовали Венгрия — 11,6 евро и Мальта — 12,6 евро. Самые высокие цены составили 47,5 евро в Нидерландах, 43,5 евро в Бельгии, 42 евро в Румынии и 41,3 евро в Германии за 100 киловатт-часов.
Данные о ценах на газ доступны Eurostat по 24 государствам. Больше всего цена на газ выросла в Латвии – на 139 процентов, в Румынии – на 134 процента, в Австрии – на 103 процента, в Нидерландах – на 99 процентов и в Ирландии – на 73 процента. На другом конце оказались Эстония, Хорватия и Италия, где было зафиксировано снижение на 0,6-0,5 процента, в Литве в первом полугодии цена не изменилась.
Выраженные в евро средние цены на газ для домохозяйств в первой половине 2023 года были самыми низкими в Венгрии и составляли 3,4 евро за 100 киловатт-часов. Далее следует Хорватия с 4,1 евро и Словакия с 5,7 евро. Самые высокие цены за 100 киловатт-часов составили 24,8 евро в Нидерландах, 21,9 евро в Швеции и 16,6 евро в Дании.