А вы хорошо знаете, какие функции есть у вашего духового шкафа?

Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Алари Пеннар рассказал об основных функциях духовых шкафов, объяснил, как их следует использовать и поделился советами, которые помогут сделать домашнюю еду еще вкуснее.

Верхний и нижний нагрев

Этот режим работы наверняка знаком едва ли не каждому, и обычно является первым выбором людей, которые используют духовку дома. Нагрев в этом случае осуществляется за счет нагревательных элементов, расположенных сверху и снизу. Поскольку при использовании этого режима нагрев бережный и равномерный, режим хорошо подходит для выпекания и запекания. Хорошо получаются, например, пироги, печенье и рагу.

Гриль

Если лето прошло, но мыслями вы до сих пор там и до сих пор вспоминаете аппетитный запах приготовленных на гриле колбасок и мяса, унять тоску поможет мясо, приготовленное в режиме гриля в духовке. Эта функция идеальна для приготовления мясных и рыбных блюд, а также прекрасно подойдет, чтобы расплавить сыр на запеканке. Снаружи у еды будет хрустящая румяная корочка, но внутри блюдо не пересохнет, сохранив свою сочность.

Конвекция

При использовании этой функции нагрев осуществляется за счет заднего нагревательного элемента, а встроенный вентилятор равномерно распределяет тепло по всему духовому шкафу. Режим конвекции следует использовать, если вы готовите несколько блюд на разных уровнях, хотите что-то запечь или равномерно подрумянить выпечку.

Су-вид