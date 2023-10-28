Фото ⟩ В Латвии появилась новая эффектная достопримечательность

«Это мое посвящение тем, кто вышел в мир в поисках счастья. Дочери Адама - словно символ света на пути домой», - говорит автор работ, архитектор Инт Пуятс.

Женские фигуры, выполненные из сосны и ели, держат в руках подсвеченный элемент, символизирующий свет Луны и путь сквозь тьму. Форма и дизайн их гармонируют с окружающей средой. По словам Инта Пуятса, он хотел создать среду, которая вдохновляет на перемены.

«Дочери Адама» - дань уважения региону Латгале. «Я буду рад, что благодаря этим двум сестрам привлеку путешественников в Латгале, познакомлю их с самобытностью латгальского народа», - говорит Инт Пуятс.

Объекты размещены недалеко от Резекне. Интересный вид на них открывается с Адамова озера, если вы плывете в лодке.

«Сейчас мы планируем создать место, где можно будет обрести баланс и познакомиться с традициями Латгале», - делится Инт Пуятс.

Фото: publicitātes

Интерес к объектам, расположенным на природе, у него возник под влиянием отца, который при жизни старался сделать окружающую среду интересной.

Вдохновением для идеи «Дочерей Адама» послужило сказание об Адамовом озере. Это история о сестрах, которые помогли своему брату не заблудиться в мире в поисках счастья.

«Легенда гласит, что в темные и дождливые ночи сестры должны взять в руки кусочек луны, подняться на вершину самой высокой горы, возвышающейся вокруг озера, и держать его над своей головой, чтобы оно ярко светило и брат нашел дорогу обратно»,

- рассказывает Инт Пуятс.

Фото: publicitātes